Vasco faz proposta pelo técnico Renato Gaúcho

O Vasco da Gama realizou uma proposta para Renato Gaúcho ser o treinador da equipe na temporada 2025. Após uma reunião do empresário de Renato com Pedrinho e outros membros da diretoria, a decisão agora está nas mãos do técnico.

As partes se reunirão na noite de segunda-feira e novamente nesta terça para avançar a negociação da parte financeira. Na conversa, ficou acertado que Renato Gaúcho poderá levar sua comissão técnica para o Cruzmaltino.

A procura de um novo comandante é vista como algo urgente para a diretoria vascaína. Pedrinho e seus comandados pretendem dar continuidade no planejamento da próxima temporada junto de um novo treinador.

Leia também:

➣ Davi Brito se revolta com concurso de sósias em sua homenagem

➣ Polícia Civil recupera material esportivo roubado do Botafogo

O nome de Renato ganhou força no Vasco, que estava procurando um novo treinador desde novembro, quando a diretoria decidiu por demitir Rafael Paiva.

O treinador tem o perfil que a diretoria busca. O Vasco deseja ter alguém experiente no futebol brasileiro, com perfil vencedor e bom de vestiário. Ele encerrou seu ciclo no Grêmio depois de dois anos e três meses, após fim do Campeonato Brasileiro.