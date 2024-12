Davi Brito se revolta com concurso de sósias em sua homenagem

Mais um concurso de sósias estava programado para acontecer nos próximos dias, mas o homenageado, o influenciador Davi Brito, se revoltou com o evento. Nesta segunda-feira (16), ele usou as redes sociais para mostrar seu descontentamento com a atitude e prometeu tomar medidas cabíveis contra a organização do concurso.

A imagem de um cartaz colado em um poste de iluminação pública, que anunciava o concurso, ganhou as redes sociais. O evento estava programado para ocorrer na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e premiaria o ganhador com um kit calabresa.

"Vocês não cansam né de me perseguir. Eu não tenho 1 dia de paz nessa Internet como assim, pegam minha imagem meu nome e vão fazer um evento sem nenhuma autorização da própria pessoal isso é uma falta de respeito, vamos procurar o responsável por esse ato e vamos tomar as medidas cabíveis em cima disso", disse Davi Brito, revoltado.

Mas, a fala do influenciador causou ainda mais polêmica sobre o assunto. “Gente, mas não era uma homenagem?”, perguntou um internauta. “Ataque de estrelismo. Uma pessoa que não sabe o que significa homenagem, melhor desistir mesmo”, disse outra pessoa. “Tá se achando o galã”, afirmou um terceiro.