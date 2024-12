Polícia Civil recupera material esportivo roubado do Botafogo

Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) recuperaram, nesta segunda-feira (16/12), uma carga de material esportivo do Botafogo, que havia sido roubado na sexta-feira (13/12), no bairro da Penha, Zona Norte do Rio.

A ação contou com o apoio de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e faz parte da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade.

Durante as investigações, os agentes realizaram um trabalho de monitoramento, cruzamento de dados e ações de inteligência e descobriram que os responsáveis pelo crime pertencem ao Comando Vermelho (CV) e estariam na comunidade Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, com a intenção de revender o material esportivo. As equipes foram ao local indicado, os criminosos perceberam a chegada dos policiais, fugiram e abandonaram a mercadoria dentro de um veículo roubado.

Após a ação, o material e o carro foram apreendidos e encaminhados à 42ª DP. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no roubo.