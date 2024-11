Payet sente incomodo na coxa e desfalca Vasco em jogo contra o Fortaleza

Na busca por uma vaga na Libertadores de 2025, o Vasco terá um grande desfalque para o confronto contra o Fortaleza, no sábado (9), as 19 horas da noite, na Arena Castelão. O meia francês Payet sentiu um incomodo na coxa esquerda e não viaja para o jogo,

Após a derrota por 3 a 0 para o Botafogo, o atleta não treinou e realizará exames de imagem para verificar se existe alguma lesão no local. Nesse reta final de Campeonato Brasileiro, nem tudo são notícias ruins para o Vasco, o meia Philippe Coutinho volta a ser relacionado após ficar de fora dos últimos dois jogos.

Leia também:

Capitão Nelson celebra curso de Medicina da Universo em SG: 'Muito orgulho'



Corpo de motorista morto em assalto é sepultado em São Gonçalo



O meia sentiu fadiga muscular e foi poupado pela comissão técnica para os confrontos contra Bahia e Botafogo. Ele começa no banco. Quem também volta, é o meia Paulinho, após 10 meses lesionado. Ele não deve entrar em campo, a ideia é o atleta conquistar a ambientação novamente com as viagens com o grupo.

O meia colombiano Emerson Rodríguez, também está de volta aos relacionados após faltar um treino e ser barrado pelo técnico Rafael Paiva. Depois do jogo contra o Fortaleza, o Vasco terá 12 dias sem jogos devido a data Fifa.