Capitão Nelson celebra curso de Medicina da Universo em SG: 'Muito orgulho'

"É com muito orgulho e muita satisfação que recebemos a notícia de que o MEC autorizou a implantação do curso", disse o prefeito - Foto: Layla Mussi

"É com muito orgulho e muita satisfação que recebemos a notícia de que o MEC autorizou a implantação do curso", disse o prefeito - Foto: Layla Mussi

O prefeito reeleito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), comemorou o anúncio do vestibular de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), o primeiro curso superior de Medicina da cidade. Em conversa com OSG, o chefe do Executivo municipal contou que sempre desejou e incentivou a criação do curso de Medicina e que a sua implantação no campus São Gonçalo da Universo, na Trindade, vai ser de fundamental importância para ajudar o município a atender as demandas da rede municipal de saúde.

“A gente trabalhou junto com toda a diretoria da Universidade de Salgado de Oliveira para conseguir trazer essa Faculdade de Medicina para cá. É com muito orgulho e muita satisfação que recebemos a notícia de que o MEC autorizou a implantação do curso. Eu tenho certeza que esses estudantes que virão para a cidade de São Gonçalo cursar Medicina vão permanecer aqui na cidade. Isso vai favorecer muito no atendimento à saúde do gonçalense”, destacou o prefeito reeleito.

Leia também:

Universo abre inscrições para primeiro vestibular de Medicina

Prefeito exalta abertura do curso de Medicina da Universo em SG





Segundo Nelson, a rede municipal enfrentou problemas com a falta de profissionais recentemente e a formação de novos médicos pode evitar que a situação volte a acontecer.

“Nós tivemos muitas dificuldades em contratar médicos aqui desde o início do governo. Eu tenho certeza que, com a universidade de Medicina, nós vamos ter mais facilidade de atender a essa demanda. Eu tenho certeza que eles vão se interessar pela cidade de São Gonçalo, pela transformação que nós estamos realizando aqui, e vão permanecer na cidade trabalhando na rede pública, desde a nossa atenção básica, nossa atenção especializada e na urgência e emergência”, afirmou o prefeito.

Como boa parte dos moradores faz uso da rede pública, a qualificação de profissionais é indispensável e o prefeito confia que o novo curso pode fazer a diferença nessa formação. “Para mais de 90% da população [de São Gonçalo], o plano de saúde é o SUS. Então, a nossa rede pública tem que ser grande. É nisso que a gente está trabalhando desde o primeiro dia de governo. Então a gente quer que esses médicos, eles tenham esse comprometimento com o gonçalense, para poder atendê-lo bem”, declarou Capitão Nelson.

O vestibular para o curso de Medicina da Universo já está com inscrições abertas. A universidade vai oferecer 60 vagas anuais para o curso, que foi autorizado no final de outubro pelo Ministério da Educação (MEC), através de portaria da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

As provas de vestibular acontecem no dia 23 de novembro e os interessados podem se inscrever pelo site https://universo.edu.br, pelo telefone 2138-3468 ou através do WhatsApp 0800 2572722.