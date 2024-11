Corpo de motorista morto em assalto é sepultado em São Gonçalo

O corpo do motorista de aplicativo foi sepultado na manhã desta sexta-feira (8) - Foto: Divulgação

Foi sepultado, na manhã desta sexta-feira (8), no Cemitério Parque da Paz, o corpo do motorista de aplicativo Anízio Carlos da Cunha, de 45 anos, morto após um assalto na noite da última quarta-feira (6), no bairro Pita, em São Gonçalo.

Anízio Carlos deixa duas filhas | Foto: Divulgação

O motorista passava de carro pela Rua Doutor Porciúncula quando criminosos o renderam e balearam. Os suspeitos também roubaram seu carro e seus pertences.

Morador de Niterói, Anízio, que atingido por dois disparos no tórax, tinha voltado a trabalhar pelo aplicativo há pouco tempo, segundo a esposa.

A vítima foi levada para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu. Ele deixa duas filhas.

A Divisão de Homicídios de São Gonçalo, Niterói e Maricá (DHNSG) está investigando o crime. Até a tarde da última quinta-feira (7), ainda não haviam informações de suspeitos. A Polícia Civil apura informações que possam ajudar na localização do veículo roubado.