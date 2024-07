Técnico Ramon Diaz entra com processo na Fifa contra o Vasco

Ramón Díaz e Emiliano Díaz entraram com processo contra o Vasco na Fifa - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Ramón Díaz e Emiliano Díaz entraram com processo contra o Vasco na Fifa - Foto: Leandro Amorim/Vasco

O técnico Ramon Diaz entrou com um processo na Fifa contra o Vasco da Gama. O treinador acionou o clube na entidade máxima do futebol cobrando uma dívida de R$ 30 milhões, que é valor da multa de rescisão de seu contrato.

O imbróglio acontece também pelas diferentes versões expostas e defendidas pelas partes interessadas. O técnico deixou o clube no dia 27 de abril após goleada sofrida pelo Criciúma, em São Januário, e disse que soube de sua demissão após uma nota publicada no Twitter do cruzmaltino.

O Vasco, por sua vez, contesta a versão de Ramon. O clube diz que o treinador que pediu seu desligamento, assim o clube não precisaria pagar nada ao técnico.

A defesa consiste, principalmente, em depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o que o Vasco entende como o pedido de demissão de Ramón Díaz e seu filho e auxiliar Emiliano Diaz.

O clube pensava em um acordo com o técnico, para que ambas as partes não pagassem nada, mas agora também vai cobrar a multa do argentino na Fifa.