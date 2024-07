Vasco anuncia contratação de atacante colombiano

Mais um reforço para o Vasco na temporada: a equipe cruz-maltina anunciou oficialmente, na tarde desta terça (16), a contratação do atacante Emerson Rodríguez. O colombiano, de 23 anos, chega ao elenco por empréstimo após uma passagem pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, time do argentino Lionel Messi.

O atacante fica emprestado por um ano, segundo o contrato assinado pelo clube carioca. "Estou muito feliz por estar aqui. De vir ao Brasil, ao Vasco da Gama, uma grande instituição que me abriu as portas. Espero poder fazer uma grande temporada e um grande campeonato com os meus companheiros", disse o jogador.

Natural de Buenaventura, na Colômbia, Emerson Rivaldo Rodríguez já tem ligações com o futebol brasileiro desde a infância; o atleta foi batizado em homenagem ao volante Emerson e ao meia Rivaldo, craques da Seleção Brasileira. O atleta foi revelado pelo Real Cundinamarca e conquistou destaque jogando pelo Milionarios. Além do time americano, o atleta também passagens pelo futebol mexicano, pelo Santos Laguna.