Mulheres que estavam com influencer em BMW fugiram após atropelamento

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro obteve novas informações sobre o caso do influencer Vitor Belarmino, acusado de atropelar e matar Fábio Troshiro Kikuta, de 42 anos, no Recreio dos Bandeirantes, no último sábado (13). O homem que trabalhava como fisioterapeuta, havia se casado horas antes do acidente e estava comemorando sua lua de mel com a esposa Bruna Villarinho Kikuta, de 38. De acordo com a investigação, o motorista estava em uma BMW na companhia de outras cinco mulheres e segue foragido.

Em depoimento à Polícia, as mulheres que tem entre 20 e 19 anos, informaram que devido à forte batida, que fez com que o corpo de Fábio fosse jogado para dentro do veículo, elas ficaram extremamente traumatizadas e afirmaram estar em estado de choque, o que impossibilitou que pudessem prestar socorro ao homem. As mulheres foram embora do local do acidente em um carro de aplicativo. Elas informaram, ainda, que ao passar em frente ao local do atropelamento e ver uma movimentação de pessoas, acharam que alguém já havia chamado o corpo de bombeiros para socorrer o homem.

Uma das testemunhas que estava no banco do carona de Vitor disse que o grupo estava em um condomínio para comemorar um aniversário e por volta das 23 horas, o grupo decidiu dar uma volta pela orla do Recreio no carro do influencer. Nesse momento, segundo a jovem, ao tentar desviar de um carro, Vitor teria acertado o casal que atravessava a Avenida Lúcia Costa, rua em frente ao hotel em que estavam hospedados. A amiga do influencer disse que o jovem não estava em alta velocidade e não soube informar à polícia se o motorista havia ingerido bebidas alcoólicas ou não. Durante a perícia na BMW, a polícia encontrou manchas de vinho no carpete e carro e taças quebradas.

Leia também:

Homem é investigado por agressão e ameaças a esposa e enteada em São Gonçalo



Homem é preso nos Correios do Rio após importar fuzil anti-drones



Aos agentes, a jovem assumiu ter trocado mensagens com Vitor após o acidente, que informou estar procurando um advogado e não informou seu paradeiro. Belarmino fugiu do local do atropelamento e seu veículo foi apreendido no dia seguinte ao crime.

O corpo de Fábio Troshiro foi sepultado na segunda feira (15) no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.