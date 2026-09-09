Apple lança novos iPhones e modelo dobrável pode passar de R$ 30 mil

O modelo dobrável é um dos grandes destaques do evento e também chama atenção pelo preço que pode chegar a R$ 31 mil - Foto: Divulgação

O modelo dobrável é um dos grandes destaques do evento e também chama atenção pelo preço que pode chegar a R$ 31 mil - Foto: Divulgação

A Apple apresentou nesta quarta-feira (9) sua nova geração de smartphones durante um evento realizado no Steve Jobs Theater, em Cupertino, na Califórnia. Entre os principais lançamentos estão os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, além do inédito iPhone Duo, primeiro celular dobrável da empresa.

O modelo dobrável é um dos grandes destaques do evento e também chama atenção pelo preço. No Brasil, o iPhone Duo terá preço inicial de R$ 21.999, enquanto a versão mais avançada poderá chegar a R$ 30.999. Nos Estados Unidos, os valores começam em US$ 1.999 para o aparelho com 256 GB de armazenamento.

O iPhone Duo possui abertura horizontal e chega a uma tela de 7,6 polegadas. O aparelho utiliza o novo chip A20 Pro e tem estrutura em titânio. A pré-venda está prevista para começar em 16 de outubro, com as vendas gerais a partir de 23 de outubro.

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Já os novos iPhone 18 Pro e 18 Pro Max também chegam mais caros nos Estados Unidos. Os preços iniciais são de US$ 1.199 e US$ 1.299, respectivamente. Na geração anterior, os valores começavam em US$ 1.099 para o iPhone 17 Pro e US$ 1.199 para o 17 Pro Max.

Os novos modelos receberam melhorias nas câmeras, bateria e recursos de inteligência artificial. O iPhone 18 Pro promete até 24 horas de uso, enquanto o Pro Max chega a 30 horas. Os aparelhos também utilizam o novo chip A20 Pro e contam com mudanças no sistema de gerenciamento térmico para lidar com tarefas mais pesadas, como jogos e modelos de inteligência artificial.

Além dos celulares, a Apple apresentou os novos AirPods 5, com recursos de inteligência artificial e tradução ao vivo, e os relógios Apple Watch Series 12 e Ultra 4, que ganharam novas funcionalidades relacionadas a saúde, condicionamento físico e acessibilidade.