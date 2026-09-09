Marinha realiza primeira Feira de Profissões no Rio de Janeiro

A iniciativa reunirá, em um só espaço, informações sobre as 20 formas de ingresso na Marinha - Foto: Divulgação

A iniciativa reunirá, em um só espaço, informações sobre as 20 formas de ingresso na Marinha - Foto: Divulgação

A Marinha do Brasil (MB) realiza, no dia 11 de setembro, na Escola Naval, no Rio de Janeiro, a primeira edição do “Vem pra Marinha – Feira de Profissões – Um Mar de Possibilidades”. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição.

A iniciativa reunirá, em um só espaço, informações sobre as 20 formas de ingresso na Marinha, destinadas a diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, incluindo oportunidades para formação técnica. Os visitantes poderão conhecer carreiras e áreas de atuação, além de esclarecer dúvidas sobre requisitos, processos seletivos e cursos de formação.

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A programação contará com palestras, estandes temáticos e materiais institucionais, com atividades nos períodos da manhã e da tarde. A expectativa é aproximar a Marinha da sociedade e apresentar as diferentes possibilidades de carreira na Força. Os jornalistas interessados em cobrir o evento deverão se credenciar enviando e-mail para imprensa@marinha.mil.br, com nome completo, RG e veículo de comunicação ao qual pertencem, até as 12h de quinta-feira (10). Os profissionais que forem ao evento em veículo próprio deverão informar também, no e-mail de credenciamento, a placa, o modelo do veículo e um telefone para contato.

Serviço: Vem pra Marinha – Feira de Profissões

Local: Escola Naval - Avenida Almirante Silvio de Noronha, s/nº, Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11 de setembro de 2026

Horário: 9h às 16h