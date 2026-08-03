Foi banido? WhatsApp bloqueia usuários em diversas partes do mundo

Usuários foram surpreendidos com uma mensagem parecido ao longo desta segunda-feira - Foto: Ilustração/Criado por IA

Usuários foram surpreendidos com uma mensagem parecido ao longo desta segunda-feira - Foto: Ilustração/Criado por IA

Muitos usuários do WhatsApp, no Brasil e em outros países, acordaram nesta segunda-feira (03) com a mensagem de que haviam sido banidos do aplicativo. O aviso "Esta conta não pode mais usar o WhatsApp" costuma ser exibido quando há suspeita de violação dos Termos de Serviço da plataforma.

As reclamações se concentraram nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter) e no Instagram. Algumas pessoas relataram que as contas bloqueadas eram comerciais, o que pode causar ainda mais prejuízos aos usuários.

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"Meu WhatsApp da empresa foi banido. Sou do ramo financeiro e simplesmente o aplicativo entrou na mira de 'suspeita de spam' e foi desativado. Centenas de contatos de clientes estavam lá. Felizmente, depois de análise, eles devolveram a conta", escreveu um usuário no X.

Em outros casos, as contas foram reativadas, mas continuaram apresentando problemas, como relatou outra usuária: "O meu WhatsApp voltou depois de ser banido, mas não envia mensagem. Alguém igual?"

Ao longo da tarde, outros problemas também foram relatados pelos usuários, como dificuldade para enviar mídias. Muitas pessoas reclamaram que não conseguiam compartilhar fotos e vídeos pelo aplicativo.

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, não se pronunciou oficialmente sobre o problema.