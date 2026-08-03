Estado do Rio divulga 2,7 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado divulga, esta semana, 2.737 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, em diferentes regiões do Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 728 posições com carteira assinada e um total de 2.009 oportunidades para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, ofertadas pela Fundação Mudes e pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A região Metropolitana oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de servente de obras, repositor de mercadorias, motorista de caminhão e estoquista. É necessário ter o Ensino Fundamental completo e experiência anterior. Para pessoas com deficiência (PcD), são 101 vagas para diferentes funções e remunerações como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados. Na mesma região também há 101 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), tais como motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza e empacotador de supermercados, entre outras funções, com diferentes faixas salariais.

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Na região Serrana, foram captadas 101 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo (R$ 1.621). No Médio Paraíba, são 21 vagas para cargos como supervisor técnico de operação de água e esgoto, padeiro e operador de empilhadeira, com salários que podem chegar a dois mínimos (R$ 3.242). Já no Centro Sul fluminense, há uma vaga para empregado doméstico, com remuneração também de até dois salários mínimos.

Levantamento do Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda mostra que 75,1% das vagas são destinadas ao setor de Serviços, enquanto 24,9% pertencem ao Comércio. Em relação à escolaridade, 52,6% das oportunidades exigem o Ensino Fundamental completo e 41,8% o Ensino Médio completo. Quanto ao perfil profissional, 64,7% das vagas requerem experiência anterior enquanto 35,3% não fazem essa exigência.

Os candidatos interessados devem manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), ferramenta que cruza o perfil profissional com as vagas e requisitos informados pelas empresas. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, CPF e número do PIS/Pasep/NIT/NIS. Os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Além das oportunidades de emprego, a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), parceiros da Secretaria, oferecem oportunidades de estágio e de jovem aprendiz. A Fundação Mudes disponibiliza, nesta semana, 173 vagas de estágio para estudantes dos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, é preciso acessar www.mudes.org.br . Já o CIEE está oferecendo 1.836 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para diferentes níveis de escolaridade. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.