Cachorrinha desaparece em Vista Alegre e família oferece recompensa
Shih Tzu que atende pelo nome "Filha" está sumida desde domingo (02), às 6h da manhã
Uma cachorrinha da raça Shih Tzu, que atende pelo nome "Filha" desapareceu no último domingo (2) no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo. O sumiço aconteceu por volta das 6h da manhã na proximidade da residência da família da cachorrinha, próximo ao Trevo de Vista Alegre, após ela fugir com os outros animais de estimação que moravam com ela.
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Segundo a tutora, Cristiane de Souza Viana, a cachorrinha foi vista pela última vez no local, quando um carro cor prata a pegou sem problemas, visto que ela é calma e não reage contra estranhos.
Desde então, a família faz a divulgação em redes sociais e grupos do bairro, com a esperança que ela seja reconhecida ou encontrada. Caso alguém consiga recuperar a "Filha" e a entregar para a família em segurança, pode receber uma recompensa no valor de R$ 500.
O telefone para contato é: 21 99562-0062.