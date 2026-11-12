Supermercados Mundial oferece 82 oportunidades de emprego no Rio e em Niterói

As oportunidades contemplam atividades importantes para o funcionamento das lojas, desde a organização dos produtos até os serviços de manutenção e prevenção - Foto: Reprodução/Google Maps

As oportunidades contemplam atividades importantes para o funcionamento das lojas, desde a organização dos produtos até os serviços de manutenção e prevenção - Foto: Reprodução/Google Maps

O Supermercado Mundial está com 82 vagas de emprego abertas para atuação em unidades do Rio de Janeiro e de Niterói, contemplando diferentes funções nas lojas. Os salários partem de R$ 1.918, com valores que variam conforme o cargo.

Há oportunidades para peixeiro, eletricista, empacotador, fiscal de prevenção e repositor. Algumas posições exigem experiência comprovada ou formação específica, enquanto outras não pedem vivência anterior na função, ampliando as possibilidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho.

Além da remuneração, a rede oferece benefícios como vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral, prêmio por assiduidade, planos clínico e odontológico e convênios com faculdades.

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As oportunidades contemplam atividades importantes para o funcionamento das lojas, desde a organização dos produtos até os serviços de manutenção e prevenção.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar o currículo atualizado para curriculorh@supermercadosmundial.com.br, informando no assunto do e-mail o nome da vaga desejada. As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente pelo canal oficial indicado pela rede.