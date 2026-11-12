Neltur abre Escola de Turismo com 400 vagas de qualificação

A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo – NELTUR, começa, hoje, dia 12/11, as inscrições de 400 vagas para a Escola Niteroiense de Turismo 4.0, que se encerram às 16h do dia 30 de novembro, de forma gratuita. As inscrições serão realizadas pelo Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói, com acesso através do site www.neltur.com.br, no menu “Chamada Pública”, direto pelo link bit.ly/eniteroiensedeturismo .

Serão oferecidos sete cursos de capacitação: Atendimento Inteligente e Hospitalidade Digital; Gestão Inteligente de Negócios Turísticos: IA, Dados e Automação; Inteligência Artificial e Automação Aplicadas ao Turismo; Marketing Digital e Criação de Conteúdo para Destinos; Experiências Imersivas e Roteiros Turísticos Inteligentes; Dados e Destinos Turísticos Inteligentes e; Inovação, Marketing e Experiência do Cliente no Turismo 4.0.

A iniciativa de formação, inovação e tecnologia tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do turismo da cidade, ampliar oportunidades de qualificação profissional e preparar trabalhadores e empreendedores e novos talentos para as transformações do setor.

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A Escola é viabilizada numa parceria com o Instituto BR Arte, responsável pela execução do projeto, e com a participação da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio de sua Faculdade de Turismo e Hotelaria, que contribui para a elaboração dos conteúdos pedagógicos e a aplicação dos cursos.

Para André Bento, Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), “a Escola Niteroiense de Turismo 4.0 é um dos projetos mais importantes que estamos construindo para o futuro do turismo da nossa cidade. A gestão do prefeito Rodrigo Neves tem uma visão muito clara de que o desenvolvimento do turismo precisa estar acompanhado da geração de oportunidades para a população, da qualificação dos nossos profissionais e do fortalecimento dos negócios locais. Com essa Escola, estamos unindo inclusão social, educação, tecnologia e inovação para preparar Niterói para os desafios de um setor que está mudando rapidamente.

“Nesta primeira etapa, vamos oferecer 400 vagas gratuitas, dando oportunidades tanto aos jovens que buscam novos caminhos profissionais quanto aos trabalhadores, empreendedores e moradores interessados no turismo. Mas nossa ambição é muito maior. Queremos que a Escola se consolide como um espaço permanente de formação e inovação, capaz de acompanhar as transformações do mercado e de tornar Niterói uma referência nacional em qualificação profissional e tecnologia aplicada ao turismo. Estamos investindo nas pessoas, porque são elas que vão transformar todo o potencial turístico da nossa cidade em mais desenvolvimento, emprego, renda e oportunidades.”, destacou Bento.

Segundo Mardonio Barros, Presidente do Instituto BR Arte “a Escola Niteroiense de Turismo 4.0 materializa a visão estratégica da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, que confiou ao Instituto BR Arte o desafio de sua execução. Compartilhamos com a Neltur a satisfação e responsabilidade de construir esse projeto, colocando a serviço da cidade nossa experiência em desenvolvimento territorial, turismo e estruturação de equipamentos educacionais. Para isso, estamos tecendo uma rede de cooperação que reúne diferentes competências, em diálogo com a Universidade Federal Fluminense (UFF), o setor produtivo e agentes do turismo nacional”.

“A Escola nasce da articulação entre educação, economia criativa, tecnologia e desenvolvimento territorial, conectando as vocações de Niterói às transformações da economia contemporânea. Sua identidade será construída pela participação de docentes, estudantes, pesquisadores, empreendedores e profissionais do turismo, em processo coletivo de produção e circulação de conhecimento. Acreditamos na capacidade da cidade de fortalecer seus empreendimentos, ampliar suas conexões com o Brasil e o mundo e desenvolver novas oportunidades. Nosso propósito é contribuir para que a Escola cumpra sua função estratégica e social, con stituindo um legado de conhecimento, trabalho e desenvolvimento para Niterói”, ressaltou Mardonio.

Escola Niteroiense de Turismo 4.0 representa um investimento estratégico na formação de pessoas e na modernização da atividade turística de Niterói. A integração entre o poder público, a universidade e a organização executora fortalece a proposta de oferecer uma formação qualificada, conectada às transformações tecnológicas e às necessidades do mercado turístico.

A proposta da Escola vai além da oferta tradicional de cursos profissionalizantes, busca aproximar o turismo das tecnologias que estão transformando o mercado, como inteligência artificial, automação, análise de dados, marketing digital, realidade virtual e aumentada e ferramentas para a criação de experiências turísticas inovadoras.

Para André Bento, presidente da Neltur, a Escola Niteroiense de Turismo 4.0 é um dos projetos mais importantes para o futuro da cidade | Foto: Divulgação/Neltur

Ao mesmo tempo, a Escola incorpora uma importante dimensão social, oferecendo oportunidades gratuitas de formação a jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, profissionais da cadeia produtiva do turismo e moradores interessados em ingressar no setor.

A Escola pretende se consolidar com um espaço de aprendizado, experimentação, troca de conhecimentos e desenvolvimento de soluções que contribuam para o crescimento sustentável do turismo, a geração de oportunidades econômicas e a valorização dos atrativos e serviços turísticos da cidade.

A Escola nasce com a perspectiva de se tornar uma política pública duradoura, capaz de posicionar Niterói como referência nacional em formação profissional e inovação aplicada ao turismo.

Niterói é uma cidade que reúne características que favorecem o desenvolvimento de uma economia turística diversificada: patrimônio cultural e arquitetônico, atrativos naturais, praias, gastronomia, turismo de negócios, atividades esportivas, experiências culturais e uma cadeia de serviços que envolve hotéis, restaurantes, agências, transportadores, guias, empreendedores e trabalhadores de diferentes segmentos.

Transformar esse potencial de Niterói em desenvolvimento econômico e social, é fundamental investir não apenas na promoção do destino, mas também na qualificação das pessoas e empresas que recebem os visitantes e desenvolvem produtos e serviços turísticos.

A Escola Niteroiense de Turismo 4.0 pretende contribuir aproximando a formação profissional das necessidades atuais e futuras do mercado. O conceito de Turismo 4.0 está relacionado à aplicação de tecnologias digitais, inteligência artificial, conectividade, análise de informações e inovação à gestão de destinos, à operação dos negócios turísticos e à experiência dos visitantes.

Com a iniciativa, Niterói, sem dúvida, terá profissionais mais preparados, empreendimentos mais competitivos e experiências turísticas mais qualificadas, sem perder de vista a inclusão social e o desenvolvimento na formação de pessoas e na modernização da atividade turística de Niterói.