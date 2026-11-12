Defesa Civil realizará simulado de desocupação na Nova Grécia neste sábado (14)

A Defesa Civil de São Gonçalo realizará um novo simulado de desocupação no bairro da Nova Grécia a partir das 9h deste sábado - Foto: Divulgação

A Defesa Civil de São Gonçalo realizará um novo simulado de desocupação no bairro da Nova Grécia a partir das 9h deste sábado - Foto: Divulgação

A Defesa Civil de São Gonçalo realizará um novo simulado de desocupação no bairro da Nova Grécia a partir das 9h deste sábado (14). A ação acontecerá na Escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart, ponto de apoio do bairro e próxima à sirene. O objetivo é fazer com que a população se familiarize com o som das sirenes do Sistema de Alerta e Alarme e saiba como agir em dias de desastres naturais, com deslocamentos rápidos em casos de emergência.

A atividade faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente” e tem previsão de encerramento por volta das 11h. Na sexta-feira (13), uma equipe da Defesa Civil estará no bairro orientando a população e convidando moradores para o evento de sábado.

Além de se familiarizar com o som, na ação os moradores verificam com os agentes as rotas seguras até o ponto de apoio. Especificamente este simulado está acontecendo em parceria com a Defesa Civil Estadual e outros municípios que fazem parte do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro.

“Queremos que, neste dia, a população venha até nós e tire dúvidas. Teremos um bate-papo direto com os moradores sobre as sirenes e sobre o El Niño. Também explicaremos sobre rotas de evacuação e sobre a escola municipal, que é o ponto de apoio do bairro. As sirenes são acionadas pela Defesa Civil para alertas à população quando há riscos de deslizamento de terra em dias de chuva muito forte ou outros possíveis desastres”, destacou o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.

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Integração com o Estado

A atividade surgiu a partir da cerimônia de lançamento do Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas 2026/2027 pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, nesta última quarta-feira (11), no auditório do DER-RJ, no Centro do Rio. O evento contou com a presença de diversas Defesas Civis de municípios do Rio, incluindo a de São Gonçalo.

Neste evento, além da ideia do simulado de sábado que será realizado por todo o Estado, foram entregues o Plano de Contigência Estadual para as secretarias estaduais e o Protocolo do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro (ano 2026-2027) para os municípios. O representante do município de São Gonçalo foi o major Major Felipe Assumpção, que recebeu o Protocolo do Sistema Remoto e o apresentará ao prefeito Capitão Nelson.

“A importância de São Gonçalo participar é a integração com o Estado e com outros municípios, difundindo as percepções de risco e conseguindo tratar com os nossos vizinhos. Muitos desastres transpassam as linhas municipais, então, conseguimos trocar e entender como conjunto as boas práticas de Defesa Civil”, disse o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.