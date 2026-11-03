Governo do Rio divulga 3.3 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.340 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.306 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 2.034 vagas.

Na Região Metropolitana, há oportunidades remunerando até R$ 3.242 para as funções de fiscal de loja, em Copacabana, auxiliar de limpeza, na Ilha do Governador, carregador e descarregador de caminhões, em Irajá. Há, ainda, 165 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).

Na Região Serrana, todas as 141 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. Os salários podem chegar a R$ 4.863 para as funções de carpinteiro, farmacêutico, encarregado de estoque e costureira de roupas. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 59 oportunidades, tais como eletricista de instalações, gerente administrativo e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

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De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (55,1%) e Serviços (44,9%). A maioria dos empregadores (61%) pede o Ensino Médio completo e 66,8% das vagas oferecem até dois salários mínimos.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado deTrabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria e as instituições Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 407 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

Já o CIEE oferece 1.627 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.