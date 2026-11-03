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Corpo carbonizado encontrado em carro em Itaboraí pode ser de PM desaparecido

Corpo foi encontrado com marcas de tiros em Granjas Cabuçu

relogio min de leitura | Redação
Agentes da DH investigam o caso
Agentes da DH investigam o caso -

O corpo carbonizado encontrado dentro de um carro em chamas, na tarde deste domingo (1º), em Itaboraí, pode ser de um policial militar que está desaparecido desde a manhã do mesmo dia. A suspeita foi comunicada à polícia. O caso aconteceu na Rua B, no bairro Granjas Cabuçu, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo as informações levantadas, o policial teria se envolvido em uma discussão na noite de sábado (31), véspera do desaparecimento. Até o momento, porém, não houve confirmação oficial de que o corpo encontrado seja do PM.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) registraram a ocorrência como morte de uma pessoa ainda não identificada e assumiram a investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. 

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio no veículo. Depois de controlar as chamas, os militares encontraram o corpo carbonizado no interior do automóvel.

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Policiais do 35º BPM (Itaboraí) também estiveram no local e encontraram diversos estojos de munição de pistola deflagrados. Testemunhas relataram que o corpo apresentava marcas de pelo menos nove tiros, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.

Durante a consulta aos sistemas de segurança, os agentes verificaram que o veículo não tinha registro de roubo ou furto. O automóvel estava em nome de um homem que possuía três anotações criminais, segundo informações levantadas pelos policiais.

A área foi isolada para a realização da perícia. A identificação da vítima e as circunstâncias do crime seguem sob investigação.

Tags:

Desaparecimento Homicídio Incêndio Investigação policial Itaboraí Policial militar

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