Governo do Estado divulga esta semana 4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

Na Região Metropolitana os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de ajudante de cozinha, na Barra da Tijuca, auxiliar de açougue, em Irajá, e analista de Recursos Humanos, em Copacabana - Foto: Divulgação

Na Região Metropolitana os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de ajudante de cozinha, na Barra da Tijuca, auxiliar de açougue, em Irajá, e analista de Recursos Humanos, em Copacabana - Foto: Divulgação

O Governo do Estado divulga, esta semana, 4.082 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 2.270 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou quer ser um jovem aprendiz, há 1.812 chances.

Na Região Metropolitana os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de ajudante de cozinha, na Barra da Tijuca, auxiliar de açougue, em Irajá, e analista de Recursos Humanos, em Copacabana. Há, ainda, 131 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com remuneração que pode chegar a quatro salários-mínimos (R$ 6.484) no sistema embarcado.

Leia também

➣ Governo do Estado abre renovação de matrículas da rede estadual de ensino para 2027

➣ Festival do Cinema Brasileiro traz filmes a R$ 12 em todo o país; saiba quando

Na Região Serrana, todas as 125 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial pode chegar a três mínimos (R$ 4.683) para funções como as de farmacêutico, cabeleireiro, analista fiscal e assistente de diretoria. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 72 oportunidades, tais como técnico de suporte ao usuário de TI, auxiliar de expedição e ajudante de eletricista, com diferentes níveis salariais e de escolaridade.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (63,1%) e Serviços (36,9%) e. A maioria dos empregadores (57,4%) exigem o Ensino Médio completo e 66,1% das vagas oferecem até dois salários-mínimos.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria e as instituições Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 153 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

Já o CIEE oferece 1.659 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.