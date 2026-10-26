Festival do Cinema Brasileiro traz filmes a R$ 12 em todo o país; saiba quando

Democratizar o acesso à cultura, proporcionar entretenimento para a população e valorizar as nossas produções cinematográficas. É com esse objetivo que a FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e a ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) se uniram para mais uma campanha exclusiva: o Festival do Cinema Brasileiro. Entre os dias 29 de outubro e 04 de novembro, as redes trarão ingressos com preço fixo promocional de R$12 para os longas nacionais, nas salas convencionais.

As entidades são também responsáveis pela Semana do Cinema, que já teve nove edições e em setembro deste ano levou cerca de 5,6 milhões de pessoas para a frente das telonas. “O audiovisual no Brasil está em um bom momento, com títulos performando bem e o público cada vez mais interessado. E é muito importante celebrar essas conquistas. Somos um país com uma cultura muito rica e que se traduz nas telas. Queremos proporcionar uma chance para que novos espectadores possam conhecer o que é produzido por aqui”, comenta Lucio Otoni, presidente da FENEEC.

Leia também:

Detran RJ volta a funcionar normalmente a partir desta segunda-feira (26) após o fim da greve dos servidores

Outubro Verde destaca importância do uso de preservativos





A programação contará com atrações para diversas as idades, com destaque para “100 Dias”, que conta a história de Amyr Klink, “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, com Any Gabrielly e Giulia Be, e os fenômenos “Se Eu Fosse Você 3”, franquia com Tony Ramos e Glória Pires que desde 2006 leva diversão para os cinemas, e “Minha Melhor Amiga”, que já ultrapassou “Ainda Estou Aqui” em bilheteria e segue arrastando milhares de pessoas para as salas. Além disso, combos serão disponibilizados com preços especiais.

“Acreditamos que o avanço da nossa indústria vem de um trabalho conjunto para que os longas tenham cada vez mais potencial de público, alcance e desempenho comercial. O sucesso das obras nacionais é fundamental para o desenvolvimento e a sustentabilidade do parque exibidor”, complementa Tiago Mafra, diretor-executivo da ABRAPLEX.

Vale ressaltar que durante o período os cinemas seguirão ofertando filmes internacionais e que o desconto é válido somente para as obras brasileiras. A adesão é voluntária e todas as redes do país confirmaram participação. Para conferir a grade de filmes completa e os valores de pipoca e refrigerante, basta acessar o site dos exibidores e tiqueteiras.

Criada em 2000 para representar institucionalmente as exibidoras detentoras de multiplex no País, a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex - ABRAPLEX reúne as redes Arteplex, Cineart, Cinemark, Cinesystem, GNC Cinemas, Cinépolis, Moviecom e UCI Cinemas. Juntas, essas empresas são responsáveis por levar o cinema a milhões de brasileiros e exercer papel relevante na economia. A entidade promove, ainda, a democratização do acesso à cultura e ao entretenimento e atua no fortalecimento da indústria audiovisual, na valorização das produções nacionais, na defesa de programas de incentivo e no acompanhamento de temas estratégicos, como regulamentação do streaming e da janela de exibição, combate à pirataria, cota de tela, acessibilidade, política de ingressos e tributação. Mais informações: www.abraplex.com.br



Festival do Cinema Brasileiro

Quando: 29/10 a 4/11

Quanto: Ingressos a R$12 para filmes nacionais, nas salas convencionais

Onde: Em todas as redes do país