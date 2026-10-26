Governo do Estado abre renovação de matrículas da rede estadual de ensino para 2027

Nesta etapa, a inscrição é destinada aos alunos que desejam permanecer no mesmo colégio, no mesmo curso e turno, no ano letivo de 2027 - Foto: Divulgação/Sandra Barros/Seeduc/RJ

Nesta etapa, a inscrição é destinada aos alunos que desejam permanecer no mesmo colégio, no mesmo curso e turno, no ano letivo de 2027 - Foto: Divulgação/Sandra Barros/Seeduc/RJ

O Governo do Estado abre, nesta segunda-feira (26), a partir das 8h, o período de renovação de matrículas coordenado pela Secretaria de Estado de Educação. Os interessados em seguir nas escolas da rede estadual de ensino em 2027 devem realizar o cadastro pelo site Matrícula Fácil (https://www.matriculafacil.rj.gov.br).

Nesta etapa, a inscrição é destinada aos alunos que desejam permanecer no mesmo colégio, no mesmo curso e turno, no ano letivo de 2027. O processo de renovação de matrícula será realizado exclusivamente de forma on-line.

Caso o responsável ou o estudante não tenha internet, poderá comparecer à unidade escolar mais próxima para realizar a renovação.

A partir do dia 04/11, às 8h, o cadastro poderá ser feito por estudantes da rede estadual que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno. A solicitação estará condicionada à disponibilidade de vagas no momento da renovação.

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NOVOS ALUNOS

A primeira fase da pré-matrícula para novos alunos será realizada de 12 de novembro (a partir das 8h) a 4 de dezembro. Esta etapa é destinada aos estudantes que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam o prazo de renovação. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil para consultar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, além de orientações sobre procedimentos e prazos para confirmação da matrícula na unidade escolar.

Na inscrição, o candidato poderá escolher entre três e oito opções na combinação de escola/curso/série/turno.

O site Matrícula Fácil conta ainda com uma ferramenta inédita de acessibilidade, considerada pioneira nesse tipo de estrutura no país, com recursos que facilitam o acesso e a realização das inscrições.

CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO

Nesta primeira fase da matrícula, os estudantes são alocados obedecendo uma ordem de critérios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

1º - Preferência à pessoa com deficiência;

2º - Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3º - Permanência na rede pública de ensino;

4º - Preferência para irmãos na mesma unidade escolar;

5º - Proximidade da residência;

6º - Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

O resultado da alocação da 1ª Fase da Matrícula (Pré-Matrícula) será divulgado nos sites da Seeduc e do Matrícula Fácil, a partir do dia 17/12/2026. O candidato poderá consultar individualmente o resultado da alocação no próprio site, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”.

Após a divulgação do resultado, o responsável ou o estudante maior de 18 anos deverá comparecer à escola, no período de 18 a 22 de janeiro de 2027, para a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da confirmação na unidade escolar em que o candidato for alocado.

SERVIÇO:

- De 26/10 (a partir das 8h) a 03/11/2026: período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam permanecer no mesmo curso e turno.

- De 04/11 (a partir das 8h) a 09/11/2026: período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, que estará condicionada à disponibilidade de vagas no momento da renovação.

- De 12/11 (a partir das 8h) a 04/12/2026: 1ª Fase da Pré-Matrícula, para novos alunos.

- A partir de 17/12/2026: resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil.

- De 18/01 a 22/01/2027: confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula.