Detran RJ vai isentar multas por atraso na transferência de veículos

A medida beneficiará tanto quem já tinha agendamento marcado quanto quem tentou agendar o serviço - Foto: Divulgação/Detran RJ

A medida beneficiará tanto quem já tinha agendamento marcado quanto quem tentou agendar o serviço - Foto: Divulgação/Detran RJ

O Detran RJ vai isentar de multa os proprietários que ultrapassaram o prazo de 30 dias para a transferência de veículos em razão da greve dos servidores. A medida beneficiará tanto quem já tinha agendamento marcado quanto quem tentou agendar o serviço, mas não conseguiu devido à paralisação, iniciada no dia 7 de outubro.

Carlos Eduardo Sarmento, presidente do Detran RJ, destaca que a medida reforça o compromisso do órgão com a população e a busca por soluções para minimizar os impactos da greve.

Leia também:

Após dificuldades no 1º turno, Justiça determina linha de ônibus direta para eleitores de três bairros em São Gonçalo



Sebrae Rio Summit 2026 reunirá conteúdo, inovação, networking e experiências práticas para empreendedores



“Nosso objetivo é evitar que o cidadão seja penalizado por atrasos decorrentes de dificuldades no acesso ao serviço durante a greve. Estamos adotando as providências necessárias para evitar prejuízos aos proprietários”, afirma.