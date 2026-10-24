Sebrae Rio Summit 2026 reunirá conteúdo, inovação, networking e experiências práticas para empreendedores

O Sebrae Rio realiza, de 10 a 12 de novembro de 2026, mais uma edição do Sebrae Rio Summit, um dos principais encontros de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de negócios do estado. O evento será realizado no Centro de Convenções do Riocentro, na Barra da Tijuca, reunindo empreendedores, especialistas, startups, empresas e instituições em uma programação voltada para quem busca transformar ideias em resultados concretos.

Com o conceito de oferecer conteúdo, conexões e experiências para transformar ideias em ação, o Summit foi planejado para ir além das palestras tradicionais. Ao longo de três dias, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, com palestras, oficinas, exposição e venda de produtos, experiências imersivas, atendimento especializado e atividades interativas que apresentam soluções aplicáveis ao dia a dia dos negócios.

A proposta é que cada visitante construa sua própria jornada durante o evento, explorando temas ligados à inovação, tecnologia, gestão, marketing, vendas, comportamento do consumidor e tendências de mercado, enquanto amplia sua rede de contatos e descobre novas oportunidades de crescimento.

A expectativa é repetir o sucesso da edição anterior, que reuniu mais de 15 mil participantes e contou com a presença de 100 especialistas.

Experiências para impulsionar os negócios

Entre os destaques do Sebrae Rio Summit está o Mercado Sebrae, uma vitrine para pequenos negócios atendidos pela instituição, que poderão comercializar diretamente seus produtos ao público. O espaço reúne empreendedores dos segmentos de alimentação, moda, acessórios, beleza, artesanato, economia criativa e outros setores da economia fluminense.

Outra atração é o Sebrae Lab, ambiente dedicado à inovação, criatividade e empreendedorismo, com metodologias, ferramentas e atividades voltadas ao desenvolvimento de novos modelos de negócios e à geração de conexões.

O evento contará ainda com um Espaço de Startups, onde 60 empresas inovadoras apresentarão soluções voltadas à transformação digital, aumento da produtividade, redução de custos e otimização de processos para micro e pequenos negócios.

Já o Espaço Experiências Imersivas permitirá ao público vivenciar tecnologias como realidade virtual, pisos interativos e jogos que abordam temas como inteligência artificial, análise de dados, comportamento do consumidor e tendências de mercado.

Os visitantes também poderão conhecer o Sebrae Games RJ, com jogos digitais desenvolvidos por empreendedores do setor de games apoiados pela instituição, além do Turismo Sebrae Rio, iniciativa voltada à apresentação de tendências, oportunidades e estratégias para fortalecer o turismo no estado, sob o lema “Turismo se faz em rede. Conecte-se com o Sebrae.”

Para quem busca orientação especializada, o evento oferecerá consultorias gratuitas com especialistas do Sebrae. Durante o evento, os participantes poderão receber orientações práticas, esclarecer dúvidas e conhecer oportunidades para desenvolver seus negócios em diferentes áreas da gestão e do empreendedorismo. Os temas disponíveis serão: Consultoria Financeira; Planejamento Estratégico; Planejamento para Empreendedores; Análise de Perfil do Instagram; Perfil da Empresa no Google; WhatsApp Business e Registro de Marca.

No Espaço Assessoria de Negócios, os participantes poderão acessar atendimento gratuito e personalizado com orientações sobre gestão, finanças, marketing, vendas e outros temas estratégicos, com foco no fortalecimento e crescimento dos pequenos negócios.

Programação para diferentes perfis de empreendedores

A programação será distribuída em quatro espaços principais. O Palco Futuro, com capacidade para até 3 mil pessoas, receberá as principais atrações do evento. Já as salas Atitude, Canva, Oficinas e Práticas e OAB | Inovação Jurídica, com capacidade para 500 participantes cada, promoverão conteúdos especializados, atividades práticas e debates voltados aos desafios e oportunidades do ambiente de negócios.

Além do aprendizado, o Sebrae Rio Summit foi concebido como um ambiente de conexão entre empreendedores, empresas, startups, especialistas e potenciais parceiros, estimulando a geração de negócios, a troca de experiências e a construção de novas parcerias.

Serviço

Sebrae Rio Summit 2026

Data: 10 a 12 de novembro de 2026

Horário: das 10h às 19h

Local: Centro de Convenções do Riocentro

Endereço: Av. Salvador Allende, 6555, Barra Olímpica, Rio de Janeiro (Barra da Tijuca)

Realização: Sebrae Rio

Patrocínio: Amazon, Amil e Leograf

Apoio: Senac, FBHA e Facerj.