Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0374 | Euro R$ 5,6414
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Após dificuldades no 1º turno, Justiça determina linha de ônibus direta para eleitores de três bairros em São Gonçalo

Decisão prevê linha direta até o Shopping São Gonçalo, das 6h30 às 18h, para moradores de regiões afetadas pela mudança de local de votação

relogio min de leitura | João Pedro Pereira
Decisão determina transporte gratuito e direto até o Shopping São Gonçalo neste domingo (25)
Decisão determina transporte gratuito e direto até o Shopping São Gonçalo neste domingo (25) -

Moradores dos bairros Salgueiro, Fazenda dos Mineiros e Itaoca vão contar com transporte gratuito e direto até o Shopping São Gonçalo neste domingo (25), segundo turno das eleições gerais. A medida foi determinada pela Justiça após uma ação movida pelo vereador Juliano Freitas (PT).

O parlamentar disse que a iniciativa busca facilitar o deslocamento dos eleitores após mudanças nos locais de votação, que teriam causado filas e dificuldades de transporte no primeiro turno das eleições.

Leia também: 

Eleições 2026: Denúncias de crimes eleitorais podem ser registradas pelo SISP Cidadão

Fim da escala 6x1 alcança 2,6 milhões de trabalhadores no Rio

Juliano explicou que, apesar da gratuidade do transporte durante a votação, a falta de uma linha de ônibus direta até o shopping prejudicou os moradores da região. “Não tinha ônibus, não tinha carro para levar os moradores daquela região para votar”, afirmou.

Segundo o vereador, a ideia inicial era que as urnas voltassem aos locais de votação de origem. Para as eleições de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) mudou o endereço de 43 seções eleitorais em São Gonçalo, afetando diretamente 13.649 pessoas, principalmente eleitoras e eleitores dos bairros Fazenda dos Mineiros, Itaoca e Salgueiro. De acordo com o TRE-RJ, as mudanças foram motivadas por questões de segurança devido à violência nas regiões de voto. Juliano, porém, afirmou que não foram apresentados estudos que comprovassem a necessidade das mudanças.

Como a proposta não avançou, Juliano entrou na Justiça para garantir uma linha direta de ônibus até o shopping, sem necessidade de baldeação. A decisão determina que o serviço funcione das 6h30 às 18h, com ônibus suficientes para atender aos eleitores e intervalos de, no máximo, 30 minutos entre as partidas.

O vereador também destacou que o segundo turno terá apenas a escolha para presidente, diferentemente do primeiro, quando os eleitores precisaram votar em cinco cargos. Na avaliação dele, isso pode tornar a votação mais rápida e reduzir as filas.

“Nosso intuito foi garantir que aqueles moradores exerçam seu direito democrático ao voto”, declarou Juliano.

Segundo Juliano, os moradores poderão denunciar possíveis descumprimentos da decisão, enviando fotos e vídeos que comprovem as irregularidades para seu WhatsApp, no número 21 97506-1272, ou pelo email: mandato.julianofreitas@gmail.com. O material será encaminhado pelo vereador ao advogado, que levará as denúncias ao juiz responsável pelo caso.

Ainda de acordo com o vereador, o descumprimento da determinação poderá resultar em multa de R$ 200 mil, com possibilidade de chegar a R$ 2 milhões.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (SETRERJ) para saber se as empresas de ônibus foram notificadas sobre a decisão, quantos veículos serão disponibilizados para atender aos moradores e como os eleitores poderão identificar as linhas especiais, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

*Com edição de Cyntia Fonseca

Tags:

direito ao voto eleições 2026 justiça eleitoral Mudanças locais de votação Transporte gratuito Voto acessível

Matérias Relacionadas