Após dificuldades no 1º turno, Justiça determina linha de ônibus direta para eleitores de três bairros em São Gonçalo

Moradores dos bairros Salgueiro, Fazenda dos Mineiros e Itaoca vão contar com transporte gratuito e direto até o Shopping São Gonçalo neste domingo (25), segundo turno das eleições gerais. A medida foi determinada pela Justiça após uma ação movida pelo vereador Juliano Freitas (PT).

O parlamentar disse que a iniciativa busca facilitar o deslocamento dos eleitores após mudanças nos locais de votação, que teriam causado filas e dificuldades de transporte no primeiro turno das eleições.

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Juliano explicou que, apesar da gratuidade do transporte durante a votação, a falta de uma linha de ônibus direta até o shopping prejudicou os moradores da região. “Não tinha ônibus, não tinha carro para levar os moradores daquela região para votar”, afirmou.

Segundo o vereador, a ideia inicial era que as urnas voltassem aos locais de votação de origem. Para as eleições de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) mudou o endereço de 43 seções eleitorais em São Gonçalo, afetando diretamente 13.649 pessoas, principalmente eleitoras e eleitores dos bairros Fazenda dos Mineiros, Itaoca e Salgueiro. De acordo com o TRE-RJ, as mudanças foram motivadas por questões de segurança devido à violência nas regiões de voto. Juliano, porém, afirmou que não foram apresentados estudos que comprovassem a necessidade das mudanças.

Como a proposta não avançou, Juliano entrou na Justiça para garantir uma linha direta de ônibus até o shopping, sem necessidade de baldeação. A decisão determina que o serviço funcione das 6h30 às 18h, com ônibus suficientes para atender aos eleitores e intervalos de, no máximo, 30 minutos entre as partidas.

O vereador também destacou que o segundo turno terá apenas a escolha para presidente, diferentemente do primeiro, quando os eleitores precisaram votar em cinco cargos. Na avaliação dele, isso pode tornar a votação mais rápida e reduzir as filas.

“Nosso intuito foi garantir que aqueles moradores exerçam seu direito democrático ao voto”, declarou Juliano.

Segundo Juliano, os moradores poderão denunciar possíveis descumprimentos da decisão, enviando fotos e vídeos que comprovem as irregularidades para seu WhatsApp, no número 21 97506-1272, ou pelo email: mandato.julianofreitas@gmail.com. O material será encaminhado pelo vereador ao advogado, que levará as denúncias ao juiz responsável pelo caso.



Ainda de acordo com o vereador, o descumprimento da determinação poderá resultar em multa de R$ 200 mil, com possibilidade de chegar a R$ 2 milhões.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (SETRERJ) para saber se as empresas de ônibus foram notificadas sobre a decisão, quantos veículos serão disponibilizados para atender aos moradores e como os eleitores poderão identificar as linhas especiais, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

*Com edição de Cyntia Fonseca