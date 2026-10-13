Governo do Estado divulga mais de 3,6 mil vagas de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz

A Região Metropolitana oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de promotor de vendas, vendedor interno, balconista e babá - Foto: Divulgação

A Região Metropolitana oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de promotor de vendas, vendedor interno, balconista e babá - Foto: Divulgação

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.657 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.941 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.716 vagas: 146 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.570 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A Região Metropolitana oferece remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de promotor de vendas, vendedor interno, balconista e babá, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo. Para pessoas com deficiência (PcD), são 88 vagas para diferentes funções e remunerações como repositor, atendente de lanchonete e ajudante de motorista.

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Na Serra, foram captadas 192 oportunidades, com remuneração média de até dois salários mínimos. Já no Médio Paraíba, foram captadas 90 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242), para as posições de motorista de caminhão, operador de empilhadeira e porteiro.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (60,3%) é do setor de Comércio e 39,7% são oferecidas pelo setor de Serviços. Por nível de escolaridade, para 1.053 (54,3%) é necessário o Ensino Médio completo e para 652 (33,6%), o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas 1.076 (55,4%) exige experiência e outras 865 (44,6%) não.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria com as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 146 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.570 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.