Presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas discursa como governador eleito e defende a união entre os poderes

Deputado afirmou que pretende seguir à frente do Executivo estadual, com a mesma postura adotada durante sua gestão na presidência do Legislativo - Foto: Erick Quintanilha/Alerj

Deputado afirmou que pretende seguir à frente do Executivo estadual, com a mesma postura adotada durante sua gestão na presidência do Legislativo - Foto: Erick Quintanilha/Alerj

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Douglas Ruas (PL), discursou em plenário, nesta terça-feira (13/10), pela primeira vez como governador eleito do estado. Em sua fala, o parlamentar defendeu a união entre os Poderes e o diálogo com os deputados a partir da próxima legislatura.

Durante o discurso, Ruas destacou que manterá as portas abertas para todos os parlamentares, independentemente de seus posicionamentos políticos. O deputado afirmou que pretende seguir à frente do Executivo estadual, com a mesma postura adotada durante sua gestão na presidência do Legislativo.

“Todos que aqui estão têm algo em comum: querer o bem do Estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é ter um Rio melhor, mais seguro e com uma educação melhor. Espero que possamos ter quatro anos de boa convivência, deixando o espectro político apenas no campo das ideias”, declarou Ruas.

Douglas Ruas também destacou, durante o pronunciamento, a intensa agenda legislativa prevista para os últimos meses do ano, com a análise de propostas consideradas estratégicas para as finanças estaduais, e disse que seguirá trabalhando como presidente da Casa até o dia 5 de janeiro, quando terá de renunciar ao mandato de deputado para assumir a chefia do Executivo fluminense, no dia 6.

“Teremos um final de ano de muito trabalho aqui na Casa. Na próxima semana, traremos à pauta as mensagens do Executivo sobre o devedor contumaz e a transação tributária, medidas importantes para o futuro do Estado. Estamos fazendo um esforço máximo para aprimorar os textos, pensando no melhor para as finanças do Rio de Janeiro. Depois, teremos a apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2027”, afirma o governador eleito.

Contas públicas

Em relação ao orçamento de 2027, Ruas destacou a necessidade de uma análise criteriosa diante da previsão de déficit superior a R$ 13 bilhões. Ele defendeu que os parlamentares recuperem informações sobre a evolução das contas públicas nos últimos cinco anos e aproveitem os estudos realizados pela Comissão Especial da Alerj de Contenção de Gastos.

“Esta Casa tem que cumprir o seu papel de se debruçar e trabalhar muito, junto à Comissão de Orçamento, para que a gente possa olhar com muita precisão, buscar a memória dos últimos cinco anos e voltar ao último ano em que tivemos um orçamento equilibrado, quando as despesas cabiam dentro da receita”, afirma.

Ruas encerrou o pronunciamento reforçando a importância da colaboração entre os parlamentares para a construção de medidas que contribuam para o equilíbrio fiscal e atendam às necessidades da população fluminense.

