Senac RJ prorroga inscrições para vagas gratuitas em cursos Técnicos

O Senac RJ prorrogou, até o dia 16 de outubro, as inscrições para as 10.260 vagas gratuitas em cursos técnicos destinados a estudantes do Ensino Médio das escolas da rede estadual fluminense. Além disso, o programa foi ampliado para contemplar alunos de todas os anos do Ensino Médio das 600 escolas do estado, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados devem se inscrever pelo link. A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ), está vinculada ao Juros por Educação, que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

As oportunidades são destinadas a jovens e adultos que estejam cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula. Os selecionados terão ajuda de custo. As aulas serão oferecidas em 30 unidades da instituição em todo o estado e em 13 escolas estaduais fluminenses.

As vagas contemplam 11 cursos técnicos nas áreas de Segurança do Trabalho, Logística, Podologia, Estética, Massoterapia, Óptica, Prótese Dentária, Guia de Turismo e Administração, além de dois lançamentos: os cursos Técnico em Multimídia e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Com duração de 10 a 18 meses, as formações podem ser oferecidas de forma presencial ou híbrida. Como serão ministradas de forma concomitante, ao concluir o Ensino Médio, o aluno receberá também o certificado técnico. O objetivo é que, enquanto conclui a educação básica, o estudante já comece a construir seu currículo profissional.

As ofertas serão ministradas nas unidades do Senac RJ de Bonsucesso, Botafogo, Campo Grande, Centro Politécnico (Riachuelo), Copacabana, Irajá, Madureira, Marechal Floriano, Santa Luzia e Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, além dos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Conceição de Macabu, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, São João de Meriti, Santo Antonio de Pádua, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda. Além disso, em 13 escolas estaduais selecionadas, serão oferecidos os cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Logística.

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Vocações regionais

As formações oferecidas foram selecionadas de forma alinhada às vocações regionais e às demandas do mercado de trabalho. Além disso, a articulação do Senac RJ com empresas amplia as chances de emprego após a formatura. O objetivo é estimular a inclusão produtiva, principalmente de jovens em situação de vulnerabilidade social. A área de Logística, por exemplo, está em expansão no país, com alta demanda por profissionais qualificados e salários acima da média do mercado. Já o curso de Guia de Turismo proporciona atuação autônoma nessa importante atividade econômica do estado.

Entre as novidades, o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas proporciona a entrada do estudante em um dos setores que mais crescem no Brasil, com déficit de profissionais capacitados. Os salários podem atingir até três vezes mais que a média nacional. O Técnico em Multimídia busca atender ao avanço da comunicação digital, formando profissionais capazes de criar conteúdos visuais, sites, vídeos, animações e interfaces para diferentes plataformas, combinando web, animação 2D e games, entre outras atividades que permitem atuação autônoma ao profissional.

Ingresso no mundo do trabalho

Os estudantes qualificados pelo Senac RJ tornam-se aptos a atuar no setor do comércio de bens, serviços e turismo, que responde por dois terços da atividade econômica do estado. As empresas do segmento correspondem a 68% dos estabelecimentos fluminenses e geram mais de 1,9 milhão de empregos formais, o que equivale a 60% dos postos de trabalho no estado.

Pesquisa realizada em 2025 pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) apontou a taxa de empregabilidade dos estudantes do Senac RJ tem um incremento de 8 pontos percentuais após a conclusão da capacitação profissional na instituição. A empregabilidade desses estudantes passa de 44% antes da qualificação para 52% após a conclusão dos cursos, evidenciando a contribuição dessa formação para a inserção e o crescimento desses profissionais no mundo do trabalho.

Entre aqueles que conquistaram uma oportunidade, o tempo médio para obter um emprego é de apenas dois meses, enquanto 81% afirmam utilizar, no exercício da profissão, os conhecimentos adquiridos durante a capacitação. Os indicadores reforçam a efetividade da metodologia do Senac RJ, que alia teoria e prática para desenvolver competências alinhadas às demandas das empresas e preparar profissionais para os desafios do mundo do trabalho.

Juros por Educação

A oferta de vagas gratuitas nos cursos técnicos é parte do Juros por Educação, que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), iniciativa federal criada pela Lei Complementar nº 212/2025 para ajudar estados brasileiros a renegociar dívidas acumuladas com a União. Focado na expansão de matrículas da educação profissional técnica de nível médio, o Juros por Educação permite vincular recursos à aplicação na educação profissional técnica de nível médio.

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.