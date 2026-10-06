'Semana da Criança' nas escolas desafia a criatividade com fantasia, mochila, cabelo e meia inusitados; confira!

Cabelo maluco é uma variação nacional do ‘Crazy Hair Day’, muito comum em escolas e creches dos Estados Unidos - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Cabelo maluco é uma variação nacional do ‘Crazy Hair Day’, muito comum em escolas e creches dos Estados Unidos - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

O Dia das Crianças é oficialmente em 12 de outubro, mas nas escolas os pequenos já viraram estrelas e se divertem com atividades lúdicas, como o cabelo, mochila e até meias malucas. Enquanto tudo é brincadeira para as crianças, os pais também vão à ‘loucura’ para soltar a criatividade.

Muitas escolas do Brasil estão curtindo as brincadeiras que a semana das crianças podem proporcionar. A brincadeira do cabelo maluco é uma variação nacional do ‘Crazy Hair Day’, muito comum em escolas e creches dos Estados Unidos, mas sem um criador específico. O movimento se popularizou pelas redes sociais e chegou no Brasil, onde as escolas adotaram a brincadeira.

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No dia do cabelo maluco, as crianças aparecem nas escolas com cabelos completamente inusitados, que podem ser desde doces a fantasmas, a depender da criatividade dos pais e, claro, do gosto dos pequenos. A ideia central da atividade é incentivar a autoestima e a expressão pessoal, e também possibilitar momentos de descontração e interação entre crianças e pais.

A pequena Maria Alice Batista Lima, de 3 anos, mostrou personalidade ao escolher um cabelo de fada, bem rosa e com muito glitter. A mãe da menina, aprovou a experiência e contou que também se divertiu.

“Foi bem legal ver a carinha dela quando viu quando ficou pronto foi a melhor coisa. Este ano, foi a nossa segunda experiência. A primeira eu escolhi e coloquei ela de Trolls, mas este ano foi ela. Ela quis porque quis ir com uma borboleta no cabelo para ser uma fada. [...] Eu acho que é literalmente a semana maluca de deixar a mãe maluca, mas eu gosto”, conta a jornalista e mãe, Rafaela Batista, de 28 anos.

Maria Alice Batista Lima, de 3 anos, se divertiu com o cabelo maluco de borboleta imitando uma fada | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Rafaela Batista conta que ano passado o cabelo maluco da filha era Trolls | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Após o sucesso do cabelo maluco, veio a mochila maluca, que é uma variação da atividade e propõe participação dos pais na brincadeira Os pais podem fazer objetos inusitados e criativos que a criança consiga levar nas costas. Na casa da pequena Maria Alice, este ano, seguindo a paleta rosa, o tema escolhido foi um batom da marca Carmed da Hello Kitty.

A mochila maluca de Maria Alice também será na paleta rosa | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Ainda pensando na Semana Maluca e na diversão das crianças, as escolas também apostam nas meias malucas. São meias que atingem até o joelho, com as mais variadas estampas, misturando cores e personagens.

Meias malucas também são febre entre as crianças | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Cabelo maluco e mochila maluca viram tendências nas redes sociais

Os penteados malucos podem ser feitos com tintas, brinquedos, flores de plástico, pipoca, não há uma regra específica, porém há tendências que costumam conquistar a cabeça das crianças. Este ano, as redes sociais estão repletas de modelos divertidos, fáceis e bonitos.

Para as meninas, uma dica são pequenos baldes de pipocas, com o cabelo em dois coques, um de cada lado, revestido por um meia. Na meia estão coladas pipocas. Para a finalização, podem usar glitter.

Cabelo de pipoca faz sucesso entre a criançada | Foto: Reprodução - Redes Sociais

As meninas de cabelos compridos têm a opção de cestinhas, que podem ser feitas a partir de maria chiquinhas, depois coloque um arco preso nas xuxinhas, separe duas mechas de cabelo de cada lado e enrosque no arco; para segurar o cabelo coloque presilhas, que podem ser em formato de flores. Com o restante do cabelo, faça duas tranças cada uma de um lado, e as conecte no topo da cabeça no formato de uma cesta e prenda com presilhas. Para enfeitar pode usar a imaginação, há quem coloque mais presilhas, glitter, palha, brinquedos.

Cabelo maluco de cestinha que pode ser enfeitado com flores ou brinquedos | Foto: Reprodução - TikTok/@aliceantonellaeamanda

Os meninos não ficam de fora da brincadeira, há opção de fazer o penteado com objetos comuns encontrados em casa. Uma alternativa é espalhar gel para cabelo no topo da cabeça, depois com uma cola branca colar uma esponja de cozinha. Nesse penteado, a ideia é fazer alusão a uma esponja ensaboada.

Cabelo maluco para menino, rápido e fácil de fazer | Foto: Reprodução - TikTok/ @keila.melo.penteados

Outra opção é colocar uma bandeja de ovos, com pequenos objetos que imitam os ovos e até mesmo galinhas de brinquedo. Os mais inusitados ainda contam com uma placa de oferta do dia.

Bandeja de ovos pode ser usada como cabelo maluco | Foto: Reprodução - TikTok/lee.tyyy

Para as mochilas malucas, os pais e responsáveis estão dando preferência para fazer com objetos simples e facilmente encontrados em casa.

As mochilas malucas que estão sendo mais vistas desfilando pelas escolas, são as do meme ‘Six Seven’. Os pais que apostaram nessa mochila vão precisar de uma caixa de sapato, EVA da cor que preferirem e enfeitar com os números 20, sendo repetido três vezes e o número 7, por fim acrescente o número 67.

Mochila maluca inspirada no meme do Six Seven | Foto: Reprodução Instagram - @usethayds

Uma segunda opção é uma mochila que imita um foguete. Para isso os pais vão precisar de uma garrafa grande, como de amaciante, enrolar em um papel laminado, depois cortar tiras de E.V.A para contornar o meio da garrafa e fazer as tiras, por fim vai acoplar pedaços de plástico na boca da garrafa que ficará virado para baixo.

Mochila de foguete é um dos preferidos das crianças | Foto: Reprodução - TikTok/@gaby.gomesb

Independente do material usado ou da ideia proposta, o cabelo, mochila e meias malucas são para alegrar as crianças durante a semana das crianças nas escolas e as aproximar ainda mais dos pais no momento da escolha e confecção das fantasias.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca