Programação cultural diversificada em outubro em São Gonçalo; confira!

Outubro chegou trazendo uma variedade de espetáculos para o Teatro Municipal de São Gonçalo com ingressos acessíveis e gratuitos para toda a população. As apresentações têm classificação indicativa que abrange todas as faixas etárias, com destaque para uma programação especial dedicada às crianças. Para quem gosta de samba, o Centro de Tradições Nordestinas segue recebendo o evento “Samba na Feira de Neves”. Confira a programação:

. Dia 8: Dando Shock no Sistema

Walace abre o jogo e revela como suas referências, dentro e fora dos palcos, o transformaram no comediante mais irreverente da cena. Com um humor afiado, leve e contagiante, Walace transforma histórias reais sobre família, religião, autoestima e os perrengues de sua criação como jovem gonçalense em uma experiência inesquecível.

Horário: 19h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/dando-shock-no-sistema-show-de-comedia-com-walacedantaz-no-teatro-municipal-goncalense/3589869

. Dia 9: Bola Para Frente

Bola Pra Frente não é apenas um show de comédia, é a apresentação do universo do Guego, um homem convencido de que nasceu para espalhar amor, alegria e charme pelo mundo, mesmo que o mundo, às vezes, não tenha pedido. Guego é exagerado, romântico, sensual, carismático, esquisito e dono de uma autoestima praticamente indestrutível. Mas, por trás dessa figura extravagante, existe uma história simples e bonita. Um espetáculo regado de muitas histórias, convidados, internações e muita música.

Horário: 20h

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/bola-pra-frente-show-de-comedia-no-teatro-municipalsg/3594280

. Dia 10: Naruto – Ninjas da Vila da Folha

O espetáculo infantil conta a história de Hokage, que cresceu sozinho e rejeitado, pois no dia do seu nascimento um monstro poderoso foi aprisionado dentro de seu corpo. Sonhando conquistar o respeito de todos, decidiu se tornar o ninja mais poderoso e respeitado da vila, para lutar contra as forças do mal.

Horário: 16h

Classificação: Livre

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/naruto-ninjas-da-vila-da-folha/3586080

. Dia 11: Alladin

A magia do Oriente ganha vida nos palcos em uma encantadora montagem de Aladdin, apresentada pela CG2 Arte. Fiel ao clássico que conquistou gerações, o espetáculo leva o público a uma emocionante aventura repleta de fantasia, humor, música e momentos inesquecíveis para toda a família.

Horário: 17h30

Classificação: Livre

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/aladdin/3572782

Dia 12: Os Saltimbancos

Quatro animais artistas maltratados por seus donos — um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata — decidem unir forças e seguir em direção à cidade em busca de uma nova vida como grupo musical. Em meio a canções clássicas e momentos de pura fantasia, a peça celebra a união, a solidariedade e a luta por um futuro melhor, trazendo uma mensagem atemporal sobre coragem, amizade e a importância de nunca desistir dos próprios.

Horário: 16:00

Classificação: Livre

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/os-saltimbancos-no-teatro-municipal-de-saogoncalo/3587537

Dia 12: A Princesa e o Sapo

Música, humor, magia e sonhos tomam o palco em “A Princesa e o Sapo”, espetáculo de finalização da turma i22 do curso de Formação de Atores da Oficina de Teatro Gabriel Engel. A montagem leva o público à vibrante Nova Orleans dos anos 1920, em uma aventura que une diversão e emoção para todas as idades.

Horário: 19:30

Classificação: Livre

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/a-princesa-e-o-sapo-em-sao-goncalo/3587489

Dia 14: Orquestra Municipal

A Show da Orquestra Municipal de São Gonçalo, em alusão ao Dia dos Professores, promoverá um show gratuito para a toda a população gonçalense. O show contará com um repertório pensado para celebrar a data e emocionar o público, sob a regência do maestro Paulo Guarany.

Horário: 19:00

Classificação: Livre

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: Entrada Franca

Dia 15: Três Vozes e Uma Raiz

Um espetáculo de samba, memória e ancestralidade Três gerações, três vozes e uma única raiz. Helena Kimer, Lucas Kimer e Lara Lobo se encontram no palco para celebrar os laços que unem mãe, filho e neta por meio da música, da memória e da ancestralidade.

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/tres-vozes-e-uma-raiz-show-de-musica/3594278

Dia 16: O DJ da Macumba Com Beto Gama

O DJ da Macumba é uma comédia totalmente voltada para as religiões de matrizes africanas, retrata de forma cômica a visão de um ogã sobre as questões que acontecem no universo da religião. Comediante carioca morador de São Gonçalo, está na cena da comédia desde 2019 com seu humor que retrata suas experiências e seu dia a dia.

Horário: 16h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/o-dj-da-macumba-com-beto-gama-show-de-comedia-noteatro-municipal-sg/3587702

Dia 17: A Bela Adormecida

O espetáculo é uma adaptação para o teatro pelo ator e diretor Waldir Candido. Conta a história de um Rei que tinha uma obstinação, ser pai de uma menina , que ao vir ao mundo recebeu o nome de Sofia. Na comemoração de seu nascimento, o rei e a rainha cometem uma falha irreparável, convidam todas as fadas, mas esquecem de convidar a fada má, que promete uma vingança e cumpre.

Horário: 17h

Classificação: Livre

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: WhatsApp para vendas (11) 983587967

Dia 23: KD o Show

Kwesny e Daniel Lopes, comediantes do Rio de Janeiro, desenvolveram um show que mescla tanto o stand-up comedy em sua essência como também a tendência que é interagir com a plateia no quadro “A Platéia Contra-Ataca”, onde são lidas as sugestões do público presente e são feitas as piadas de improviso, fazendo com que cada show seja único, como um programa de humor na TV, só que ao vivo.

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kd-o-show-kwesny-e-daniel-lopes-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-611601095366770.html

Dia 24: As Guardiãs do K-POP

Rumi, Mira e Zoey são muito mais do que estrelas do K-Pop. Enquanto conquistam os palcos com suas músicas, coreografias e performances eletrizantes, elas também carregam uma missão secreta: proteger o mundo de forças sobrenaturais que ameaçam a humanidade.

Horário: 14h

Classificação: Livre

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/guardias-do-k-pop/3595685?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

Dia 29: Kwesny

Kwesny vem divertindo plateias há mais de 10 anos e tem se apresentado pelo Rio de Janeiro levando seu humor exacerbado e caótico para diferentes palcos. Com suas histórias pessoais e comentários sobre a vida adulta, Kwesny é um comediante que se destaca pela rapidez de pensamento e conexões inusitadas de um assunto com outro.

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-show-de-comedia-kwesny-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-612653177842524.html

Samba na Feira de Neves

Com entrada gratuita, conforto e segurança, o evento reúne diversas atrações de samba e pagode a partir das 13h. Além da programação musical, o público poderá almoçar ou petiscar com a família na praça gastronômica e aproveitar uma cerveja gelada em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades.

Data: Todo domingo

Horário: 13h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada Franca

Local: Centro de Tradições Nordestinas