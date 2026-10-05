Fundação Mudes oferece 141 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil nas diversas oportunidades - Foto: Divulgação

O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil nas diversas oportunidades - Foto: Divulgação

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 85 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (35), ciências contábeis (14) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 24 vagas.

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Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 14 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 33 vagas. Sendo técnico em administração (11) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (11) e superior (5).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.