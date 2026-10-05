Vestibular Uerj 2027: Últimos dias de inscrições para o Exame Discursivo
São 6.031 vagas distribuídas em 83 cursos de graduação em diversos campi
Termina na próxima quarta-feira, 7 de outubro, o período de inscrições para o Exame Discursivo, a segunda etapa do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A prova está marcada para 29 de novembro. Os interessados podem se inscrever pelo site https://www.vestibular.uerj.br.
Para confirmar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de R$130 até 8 de outubro. Estão dispensados do pagamento os candidatos que obtiveram isenção nos exames anteriores, desde que tenham comparecido à prova.
Estão aptos a participar do Exame Discursivo os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação da primeira fase, com conceitos A, B, C ou D, e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.
É nesta etapa que o candidato faz a opção pelo curso de graduação que deseja. O Exame Discursivo será composto por três avaliações: uma prova de redação, obrigatória para todos os cursos, e duas provas discursivas específicas, conforme a carreira escolhida, valendo 20 pontos cada.
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Leitura obrigatória para o exame
Este ano, o tema da Redação tem como base o livro “O bem-amado”’, de Dias Gomes, leitura imprescindível para o exame discursivo. Já para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, os candidatos devem ler o romance “Luanda, Lisboa, Paraíso”, da escritora da literatura portuguesa contemporânea Djaimilia Pereira de Almeida.
Sistema de cotas
Os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas devem declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória pelo sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (Depsea).
O edital completo, o calendário e conteúdo programático estão disponíveis em: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=17116.
SERVIÇO:
Exame Discursivo – Vestibular Estadual 2027
Período de inscrições: até 07/10/2026
Pagamento de taxa de inscrição: até 08/10/2026
Envio da documentação do sistema de cotas (via sistema): de 12/09/2026 a 08/10/2026
Aplicação da prova: 29/11/2026
Mais informações: https://www.vestibular.uerj.br.