Vestibular Uerj 2027: Últimos dias de inscrições para o Exame Discursivo

Estão dispensados do pagamento os candidatos que obtiveram isenção nos exames anteriores, desde que tenham comparecido à prova - Foto: Divulgação

Estão dispensados do pagamento os candidatos que obtiveram isenção nos exames anteriores, desde que tenham comparecido à prova - Foto: Divulgação

Termina na próxima quarta-feira, 7 de outubro, o período de inscrições para o Exame Discursivo, a segunda etapa do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A prova está marcada para 29 de novembro. Os interessados podem se inscrever pelo site https://www.vestibular.uerj.br.

Para confirmar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de R$130 até 8 de outubro. Estão dispensados do pagamento os candidatos que obtiveram isenção nos exames anteriores, desde que tenham comparecido à prova.

Estão aptos a participar do Exame Discursivo os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação da primeira fase, com conceitos A, B, C ou D, e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.

É nesta etapa que o candidato faz a opção pelo curso de graduação que deseja. O Exame Discursivo será composto por três avaliações: uma prova de redação, obrigatória para todos os cursos, e duas provas discursivas específicas, conforme a carreira escolhida, valendo 20 pontos cada.

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Leitura obrigatória para o exame

Este ano, o tema da Redação tem como base o livro “O bem-amado”’, de Dias Gomes, leitura imprescindível para o exame discursivo. Já para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, os candidatos devem ler o romance “Luanda, Lisboa, Paraíso”, da escritora da literatura portuguesa contemporânea Djaimilia Pereira de Almeida.

Sistema de cotas

Os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas devem declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória pelo sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (Depsea).

O edital completo, o calendário e conteúdo programático estão disponíveis em: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=17116.

SERVIÇO:

Exame Discursivo – Vestibular Estadual 2027

Período de inscrições: até 07/10/2026

Pagamento de taxa de inscrição: até 08/10/2026

Envio da documentação do sistema de cotas (via sistema): de 12/09/2026 a 08/10/2026

Aplicação da prova: 29/11/2026

Mais informações: https://www.vestibular.uerj.br.