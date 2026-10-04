Veja como votou a população de São Gonçalo nas eleições de 2026

Na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São Gonçalo, com 247.529 votos, o equivalente a 52,37% - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São Gonçalo, com 247.529 votos, o equivalente a 52,37% - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Os eleitores de São Gonçalo demonstraram uma forte preferência por candidatos do Partido Liberal (PL) no primeiro turno das eleições de 2026. Na disputa pela Presidência da República, pelo governo do estado e pelas duas vagas ao Senado, os candidatos da legenda ficaram entre os mais votados na cidade.

Na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São Gonçalo, com 247.529 votos, o equivalente a 52,37%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 190.984 votos (40,41%).

O resultado mostra uma vantagem de quase 12 pontos percentuais de Flávio sobre Lula na cidade.

Leia também

➣ Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) vão disputar segundo turno pelo governo do Rio

➣ Veja como votou a população de Niterói nas eleições de 2026

Douglas Ruas lidera com vantagem para o governo

Na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, a vantagem do PL foi ainda maior. Douglas Ruas (PL) terminou o primeiro turno como o candidato mais votado em São Gonçalo, com 264.410 votos, correspondentes a 59,99%.

Eduardo Paes (PSD) ficou na segunda colocação, com 149.679 votos (33,96%).

A diferença entre os dois candidatos na cidade foi de 114.731 votos, ou pouco mais de 26 pontos percentuais. Apesar da forte vantagem de Ruas em São Gonçalo, a disputa estadual terminou com Paes e Ruas classificados para o segundo turno.

PL também domina votação para o Senado

A preferência pelo PL também apareceu na escolha dos dois senadores que representarão o Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, Carlos Portinho (PL) foi o candidato mais votado, com 223.937 votos (27,91%).

Na segunda colocação apareceu Carlos Jordy (PL), com 213.163 votos, ou 26,57%. Os dois foram eleitos para o Senado pelo estado.

Benedita (PT) terminou em terceiro lugar na cidade, com 166.457 votos (20,74%).

No resultado estadual, Portinho e Jordy também conquistaram as duas vagas em disputa pelo Rio de Janeiro.