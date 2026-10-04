Após resultado do primeiro turno, Bolsonaro e Lula falam sobre votação em transmissões ao vivo

Após a divulgação dos números oficiais da votação no primeiro turno para os candidatos à Presidência da República, confirmando as projeções de disputa acirrada entre os candidatos Flavio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), atual líder do Executivo, os dois candidatos reiniciaram seus planos de campanha, em transmissões ao vivo pelas redes sociais, transmitidas também ao vivo pelo 'Fantástico', na noite desse domingo (4).

Até o fim da noite, com 99,84% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciava que o candidato Flávio Bolsonaro, primeiro colocado, havia alcançado 47,7% dos votos válidos, seguidos de Lula, com 45,12%, números que confirmaram as projeções de disputa acirrada dos principais institutos de pesquisa do país.

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Acompanhados dos principais aliados de campanha, ambos se mostraram confiantes na vitória e convocaram seus eleitores para continuarem apoiando suas propostas no segundo turno, que vai acontecer no próximo dia 25.

Flávio Bolsonaro disse que Brasil a expressiva votação é o reconhecimento da necessidade de mudanças e de renovação no país. "Vamos continuar a trabalhar para a vitória. Continuaremos unidos e juntos para por esse grande momento", declarou.

Já o presidente da lula disse que a disputa agora ganhará novidades. "Estamos na prorrogação e o jogo vai começar agora", Enfatizou. "Termina a primeira fase, e a segunda fase é o Lula ganhar as eleições para o segundo turno".