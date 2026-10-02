SENAI está com mais de 26 mil vagas abertas em cursos - Foto: Divulgação

SENAI está com mais de 26 mil vagas abertas em cursos - Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 26.655 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação e no Futuro.Digital, marketplace da entidade.

São 7.495 oportunidades presenciais e online, distribuídas pelas escolas do SENAI em diversos estados. As vagas incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, de aprendizagem industrial e de outras modalidades de formação profissional.

Além das oportunidades nos estados, o Futuro.Digital também reúne vagas em diversas modalidades de ensino. E olha só: por lá tem nada menos que 19.160 vagas em cursos de diferentes especialidades, como técnicos, curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, micro e minicursos. São 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 turmas EAD, para garantir flexibilidade para estudar de onde e quando quiser.

Para conferir informações sobre preços, grade curricular, certificação e carga horária, acesse o Futuro.Digital.

O SENAI oferece formação em diversas áreas de conhecimento, como infraestrutura de informação e comunicação, têxtil e vestuário, manufatura, entre outras, e muito mais.

Para saber onde estão as oportunidades, quais são as áreas de formação e como se inscrever, acesse a Agência de Notícias da Indústria.

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SENAI é referência em educação profissional na América Latina

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do país e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 3,1 milhões de matrículas anuais.

Em 84 anos de história, formou mais de 92 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.