Maricá é premiada por ações sustentáveis e avança com expansão de aeroporto

Administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o terminal também passa por uma nova fase de modernização e ampliação - Foto: Leonardo Fonseca/Prefeitura de Maricá

Administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o terminal também passa por uma nova fase de modernização e ampliação - Foto: Leonardo Fonseca/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá foi reconhecida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no 6º Prêmio Aeroportos Sustentáveis pelas iniciativas ambientais adotadas no Aeroporto de Maricá. Administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o terminal também passa por uma nova fase de modernização e ampliação, com investimentos voltados à eficiência das operações, à sustentabilidade e à preparação para novas demandas do setor aéreo e do mercado offshore.

Entre as soluções sustentáveis adotadas, os hangares utilizam telhas translúcidas para aproveitar a iluminação natural, enquanto o Terminal de Passageiros conta com lâmpadas de LED e medidas de eficiência energética. Também está em implantação uma usina fotovoltaica com cerca de 7.900 painéis solares, distribuídos por aproximadamente 40 mil m². O aeroporto conta ainda com rebocadores elétricos de aeronaves.

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O uso responsável da água inclui sistemas de captação da chuva e reaproveitamento da água condensada dos aparelhos de ar-condicionado. Nos hangares, os reservatórios têm capacidade total para 40 mil litros. O aeroporto também desenvolve ações de gestão de resíduos e monitoramento da fauna, realizado por uma equipe especializada de biólogos.

Outra frente é a implantação de uma barreira acústica para reduzir os impactos sonoros das operações no entorno | Foto: Leonardo Fonseca

Modernização e ampliação

Paralelamente às ações ambientais, o Aeroporto de Maricá passa por obras para ampliar e modernizar sua estrutura. Estão em andamento as construções dos hangares 04, 06, 07 e 08 e a expansão do pátio de aeronaves, aumentando a capacidade operacional do terminal.

Outra frente é a implantação de uma barreira acústica para reduzir os impactos sonoros das operações no entorno. A pista também recebe melhorias e serviços de modernização, enquanto o projeto de ampliação prepara o aeroporto para uma nova etapa de crescimento.

“Desde 2021 buscamos fazer parte do Ranking dos Aeroportos Sustentáveis da ANAC. Estamos ampliando e modernizando os espaços, além de melhorias em eficiência energética e gestão ambiental, incluindo gestão de resíduos, monitoramento e controle de fauna e monitoramento de ruído. Todo o investimento é por um aeroporto cada vez mais sustentável. Pensando hoje na Maricá do amanhã”, afirmou Marta Magge, diretora de Operações do Aeroporto de Maricá.