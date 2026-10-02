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Ecos da Inclusão tem programação especial pelo Dia Mundial da Paralisia Cerebral

Evento gratuito acontece neste sábado (3) no Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga

relogio min de leitura | Redação
Evento gratuito acontece neste sábado (3) no Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga
Evento gratuito acontece neste sábado (3) no Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga -

Neste sábado (3), a acessibilidade vai dar o tom na Região Oceânica de Niterói. O Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga, promove uma edição especial do projeto Ecos da Inclusão, para lembrar o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, marcado no calendário em 6 de outubro. A programação gratuita começa às 10h e reúne literatura, contação de histórias, oficinas e feira, com atividades acessíveis e inclusivas abertas a toda a comunidade, mas voltadas especialmente para a primeira infância, pessoas com deficiência, pessoas autistas e suas famílias.

A iniciativa propõe uma manhã de convivência, criatividade e sensibilização sobre a importância da inclusão e do respeito às diferenças. As atividades foram pensadas para ampliar as possibilidades de participação de diferentes públicos e contribuir para que crianças e famílias compartilhem experiências em um ambiente acolhedor e acessível.

“Garantir o direito à cultura também significa construir espaços em que todas as pessoas possam participar, criar e conviver. O Ecos da Inclusão coloca a acessibilidade no centro da programação e mostra, na prática, que a diversidade precisa estar presente nos nossos equipamentos e nas nossas políticas culturais. É também uma oportunidade de reunir crianças e famílias para falar sobre respeito às diferenças desde a primeira infância”, destaca a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

Entre as atividades previstas está o lançamento do livro “Como construir um amigômetro”, de Anderson Rocha, acompanhado de contação de histórias com tradução em Libras. Serão abordados temas como amizade, empatia, convivência e respeito às diferenças, incentivando o diálogo e a construção de relações mais acolhedoras e inclusivas.

A programação também contará com a Oficina de Fantasias Inclusivas para Pessoas com Paralisia Cerebral. A proposta é estimular a imaginação e a criação de fantasias de forma acessível, com apoio de terapeutas para realizar adaptações de acordo com as necessidades dos participantes.

Outra atração é a oficina “O som da chuva”, que utiliza a arte, a criatividade e a experimentação para ampliar as formas de expressão e participação. A programação inclui ainda a Feira da Casa Atípica.

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Inclusão na prática

O Ecos da Inclusão parte da compreensão de que a acessibilidade é uma dimensão fundamental das atividades culturais e dos espaços de convivência. Ao reunir pessoas com e sem deficiência em uma mesma programação, a iniciativa busca estimular a troca de experiências, o aprendizado e a participação de diferentes públicos.

A edição especial também integra as ações de conscientização relacionadas ao Dia Mundial da Paralisia Cerebral, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre a condição, dar visibilidade às pessoas com paralisia cerebral e enfrentar barreiras, preconceitos e práticas capacitistas.

Serviço:

Ecos da Inclusão – Especial Dia Mundial da Paralisia Cerebral

Data: 3 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 10h

Local: Centro EcoCultural Sueli Pontes (Av. Celso Kelly 378, Piratininga)

Entrada gratuita

Tags:

Acessibilidade Atividades para Crianças cultura acessível Diversidade Inclusão Paralisia Cerebral

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