VLT Carioca oferece vagas afirmativas para Agente de Fiscalização

Últimos dias de inscrição para as três vagas de Agente de Fiscalização Trainee no VLT Carioca, destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). Os interessados têm até esta quarta-feira (30) para se candidatar. A oportunidade é voltada a profissionais com Ensino Médio completo e disponibilidade de horário.

Entre as atribuições do cargo estão prestar informações sobre itinerários e integrações, orientar sobre o uso correto dos validadores e acompanhar a validação das passagens. Os profissionais também atuam nos trens, estações e paradas, contribuindo para a organização do sistema e para a qualidade da experiência dos clientes.

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Entre os benefícios oferecidos estão assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e previdência privada. Para concorrer, os interessados devem acessar o site de recrutamento da Motiva https://motiva.gupy.io/ e buscar pela vaga de Agente de Fiscalização.