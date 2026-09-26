Família busca informações de desaparecida há 25 dias em São Gonçalo

Familiares e amigos de Rosane Ferreira de Oliveira estão mobilizados em busca de informações que possam ajudar a localizar a mulher, de 48 anos, desaparecida desde o dia 1º de setembro, em São Gonçalo. Ela foi vista pela última vez nessa data, por volta das 19h, nas proximidades da comunidade do Martins, no bairro Venda da Cruz.

Rosane é surda e não utiliza comunicação verbal. Segundo as informações divulgadas pela família, ela tem pele clara, olhos castanhos, cabelos castanho-escuros e aproximadamente 1,60 metro de altura.

O desaparecimento foi registrado inicialmente na 76ª DP (Centro de Niterói) e, posteriormente, encaminhado para a unidade especializada em Descoberta de Paradeiros, na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG). A polícia está investigando o caso e busca esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Segundo familiares, ela também costumava circular pelas imediações dos bairros Covanca, Venda da Cruz e Vila Lage. A família afirma que Rosane é muito querida e segue angustiada à procura de notícias sobre seu paradeiro. Qualquer informação pode ser importante para ajudar nas buscas.

Quem tiver informações que possam contribuir para localizar Rosane pode entrar em contato pelo telefone (21) 98011-1088 ou procurar diretamente a Polícia Civil.

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