Homem é preso suspeito de crimes sexuais contra três crianças no Rio

Policiais civis da 63ª DP (Japeri) prenderam, nesta terça-feira (29), um homem por crimes sexuais contra crianças. A investigação mais recente apura uma tentativa de abuso contra uma menina de 10 anos, ocorrida em junho deste ano, em Japeri. O bandido foi capturado em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

Segundo as investigações, a criança estava na casa da avó paterna quando foi abordada pelo homem, que era vizinho da família. A ação foi interrompida pela chegada de uma testemunha, que surpreendeu a situação e impediu a continuidade do crime. O criminoso fugiu do local.

O homem também é investigado em outro procedimento envolvendo duas crianças. O caso foi registrado em 2024, após uma delas revelar que ele havia exibido as partes íntimas para as meninas. Uma das vítimas relatou ainda ter sofrido toques de natureza sexual.

Leia também:

Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets

Trânsito intenso aumenta tempo de deslocamento em Niterói nesta manhã





De acordo com o relato de uma responsável, o criminoso também observava uma das crianças por aberturas no muro e pelo portão, provocando medo na vítima.

Após trabalho de investigação e inteligência, os agentes localizaram o homem. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.