Rio divulga 3,1 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 3.164 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.735 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com uma oferta de 1.429 vagas.

Na Região Metropolitana, há oportunidades que oferecem de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242), para bombeiro hidráulico, na Ilha do Governador; gerente de lojas, em Copacabana; esteticista, no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, entre outras. Há, ainda, 126 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242).

Na região do Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 149 oportunidades, tais como auxiliar administrativo, operador de empilhadeira e cozinheiro geral, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Já na Região Serrana, todas as 134 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como as de gerente administrativo, operador de vendas, ajudante de cozinha e auxiliar de manutenção predial.

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De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (52,6%) e Comércio (47,4%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (55,8%) e oferece até dois salários mínimos (50%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e o CIEE resultou na oferta de 1.429 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.