IFRJ abre inscrições gratuitas para cursos de Educação de Jovens e Adultos com formação profissional

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso nos cursos técnicos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrados ao Ensino Médio, com início no primeiro semestre letivo de 2027. Ao todo, são oferecidas 176 vagas distribuídas em cinco campi da instituição. Tanto as inscrições quanto os cursos são 100% gratuitos.

As oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram o Ensino Fundamental, desejam cursar o Ensino Médio integrado à formação profissional e tenham, na data da matrícula, idade mínima de 18 anos completos.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Campus Duque de Caxias: Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio – 40 vagas;

Campus Nilópolis: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática integrado ao Ensino Médio – 35 vagas;

Campus Niterói: Formação Inicial em Assistente Administrativo integrada ao Ensino Médio – 35 vagas;

Campus Rio de Janeiro: Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio – 30 vagas;

Campus São Gonçalo: Formação Inicial em Cuidador de Idosos integrada ao Ensino Médio – 36 vagas.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 3 de novembro de 2026, conforme as orientações do Edital nº 70/2026.

A seleção dos candidatos será realizada exclusivamente por meio de sorteio público eletrônico, previsto para o dia 13 de novembro. O início das aulas está programado para fevereiro de 2027.

Para candidatos que não possuem acesso à internet, o IFRJ disponibilizará atendimento presencial nos campi, exclusivamente para auxiliar na realização da inscrição, nos seguintes dias e horários:

Campus Duque de Caxias: segundas, terças e quartas-feiras, das 10h às 19h;

Campus Nilópolis: segundas e terças-feiras, das 13h às 20h;

Campus Niterói: segundas-feiras, das 10h30 às 13h; terças-feiras, das 10h30 às 14h; quartas e quintas-feiras, das 10h30 às 14h e das 17h às 19h;

Campus Rio de Janeiro: todos os dias úteis, das 15h às 18h;

Campus São Gonçalo: segundas e quintas-feiras, das 9h às 19h.

O edital completo, as orientações para inscrição e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página oficial: https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-jovens-e-adultos-eja.