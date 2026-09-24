Grupo GR abre sete vagas de emprego no Rio de Janeiro

Os interessados podem consultar os requisitos das vagas e realizar a candidatura pelo site oficial da empresa - Foto: Reprodução

Os interessados podem consultar os requisitos das vagas e realizar a candidatura pelo site oficial da empresa - Foto: Reprodução

Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho fluminense, o Grupo GR abriu 7 vagas de emprego distribuídas pela capital e municípios do interior do estado.

As oportunidades estão divididas entre as seguintes localidades e funções:

São João da Barra (5 vagas): vigilante (3), auxiliar de serviços gerais (1) e controlador de acesso (1).

Itatiaia (1 vaga): monitorador de CFTV.

Rio de Janeiro (1 vaga): controlador de acesso.

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Os profissionais contratados atuarão sob o regime CLT, com salários e benefícios compatíveis com o mercado. Além disso, o Grupo GR investe continuamente na capacitação de seus colaboradores, oferecendo treinamentos periódicos e oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional.

Os interessados podem consultar os requisitos das vagas e realizar a candidatura pelo site oficial da empresa, na seção “Trabalhe Conosco”, ou entrar em contato pelo e-mail vagas@grupogr.com.br.

Atualmente, o Grupo GR mantém 300 vagas abertas em todo o Brasil. Todo o processo seletivo é realizado exclusivamente pela plataforma digital da empresa, de forma gratuita, sem qualquer cobrança financeira aos candidatos.