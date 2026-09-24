Governo do Rio de Janeiro institui o Programa Estadual de Trilhas

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (24/09), o decreto que institui o Programa Estadual de Trilhas do Rio de Janeiro (Protrilhas/RJ). A medida visa integrar, fortalecer, reconhecer, promover e apoiar o planejamento, a implantação, a gestão e a organização das trilhas em diferentes regiões, atuando em alinhamento com o Sistema Nacional de Trilhas (Sintrilhas).

O programa será coordenado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e vai reunir trilhas públicas e privadas. Um dos seus objetivos é estimular a criação de novas trilhas e a recuperação de áreas ambientais, incentivando o turismo sustentável. A ideia é unir municípios, comunidades locais e organizações da sociedade civil na implantação e gestão das trilhas no estado.

Leia também:

Polícia Civil prende dois familiares acusados de estuprar adolescente de 12 anos no Rio

Novo concurso para Guarda Municipal de São Gonçalo abre inscrições na próxima semana



O decreto estabelece ainda a super Trilha de Longo Curso “Volta ao Rio” como a principal iniciativa estratégica do programa. Com 3.500 quilômetros de extensão, a rota interliga mais de 100 unidades de conservação e atrativos turísticos em dezenas de cidades, unindo desafios como trekking, cicloturismo e trechos aquáticos, como caiaque e remo.

A “Volta ao Rio” foi lançada em junho deste ano. Ela conecta percursos já consolidados, como a Trilha Transcarioca, na capital; a Travessia Petrópolis-Teresópolis, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos; o Parque Nacional do Itatiaia; trechos navegáveis no Rio Paraíba do Sul; o Parque Nacional da Serra da Bocaina, em Paraty; e os circuitos ecológicos da Região dos Lagos.