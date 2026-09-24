Vítimas de duplo homicídio no Caramujo são identificadas em Niterói

Charles Henri Pontes Lima, de 36 anos, e Kaua da Silva de Oliveira, de 19, foram identificados como as vítimas de um duplo homicídio registrado na madrugada desta quinta-feira (24), no bairro do Caramujo, em Niterói. Os dois foram encontrados mortos na Rua Arthur Pereira da Mota, em frente à Creche Luis Eduardo Travasso do Carmo.

De acordo com informações da Polícia Civil, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando foram acionados, por volta das 5h45, para verificar uma ocorrência de homicídio no endereço.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Charles e Kaua já mortos, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Não foram identificadas câmeras de segurança que pudessem ter registrado o crime.

Leia também:

Polícia Civil prende dois familiares acusados de estuprar adolescente de 12 anos no Rio

Pai é preso após jogar filha de 5 meses em calçada após fim de relacionamento





Segundo testemunhas, ocupantes de um carro, de placa e modelo não identificados, passaram pelo local e atiraram contra as vítimas. Após perícia criminal, os corpos foram encaminhados para o Instituto médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

O caso foi registrado como duplo homicídio e está sendo investigado por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento, não há informações sobre a motivação dos assassinatos ou sobre possíveis autores.