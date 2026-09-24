Novo concurso para Guarda Municipal de São Gonçalo abre inscrições na próxima semana

A Prefeitura de São Gonçalo divulgou, nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial do município, os editais do novo concurso da Guarda Municipal. Ao todo, são 100 vagas (95 de ampla concorrências e cinco para pessoas com deficiência) para guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo (de ampla concorrência), além de 500 vagas para cadastro de reserva. As inscrições serão abertas no próximo dia 28 de setembro.

Para participar do concurso, o interessado no cargo de guarda nível II deverá ter o ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior. Ao ser aprovado, ele terá uma carga de trabalho de 40h semanais quando em regime de expediente e uma carga horária mensal máxima de até 200 horas quando em regime de plantão, com o salário mensal inicial de R$ 3.172,96.

Já para o cargo de Psicólogo, é necessário ter concluído o curso superior em Psicologia, com diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia – CRP e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior. O profissional trabalhará 24 horas semanais, com o salário de R$ 4.535,54.

O processo seletivo está a cargo do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon (https://selecon.org.br/).

As inscrições terão início no dia 28 de setembro e seguirão até o dia 18 de novembro, sendo realizadas exclusivamente pelo site do Selecon. A taxa de inscrição, no valor de R$ 95,18, poderá ser paga até o dia 19 de novembro. A divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 14 de janeiro de 2027, também no site do Selecon.

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Serão considerados habilitados aqueles que forem considerados aptos e aprovados em todas as etapas do concurso. A primeira etapa é a prova objetiva, que será aplicada no dia 24 de janeiro de 2027, com 80 questões (15 questões de Língua Portuguesa; 20 questões de noções de Direito, 15 de Legislação Extravagante, 20 de Conhecimentos Específicos da legislação da Guarda Municipal (e conhecimentos em psicológia para o cargo de psicólogo) e 10 de Informática).

Será eliminado quem não atingir 50% de acertos na prova ou quem zerar uma das disciplinas. A prova objetiva terá quatro horas de duração e poderá ser feita em São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, cabendo ao candidato, no ato da inscrição, optar pelo município em que deseja realizá-la, observada a disponibilidade de vagas.

Após a prova, serão convocados para a segunda etapa do concurso na função de guarda municipal nível II os primeiros 600 candidatos classificados, em ordem decrescente, com notas mais altas, sendo 100 vagas imediatas e mais 500 candidatos para formação de cadastro de reserva. Já para o cargo de psicólogo, serão classificados para a segunda etapa até 20 candidatos. Para os candidatos com deficiência serão classificados para a segunda etapa cerca de 5% do quantitativo de candidatos convocados.

A segunda etapa, prevista para ser realizada entre 27 e 28 de fevereiro de 2027, inclui a prova de capacidade física e o exame antropométrico. Neste dia, os candidatos deverão estar com roupa apropriada e apresentar o atestado médico emitido há, no máximo, trinta dias contados até a data de realização da prova, que consistirá em quatro exercícios: teste de resistência abdominal (abdominal remador); teste de flexão de braço em barra fixa (masculino) e isometria em barra fixa (feminino); teste de corrida de velocidade (100 metros); e teste de resistência aeróbica (corrida). O exame antropométrico confere se a estatura e a massa corporal do candidato atendem aos requisitos físicos estabelecidos no edital.

A terceira etapa, entre 10 e 11 de abril de 2027, será da avaliação médica, na qual os candidatos convocados deverão apresentar os exames de saúde previstos no edital perante uma junta médica designada pelo Instituto Selecon.

A quarta etapa, no dia 2 de maio de 2027, será de avaliação psicológica, que permite identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.

A quinta etapa será a da pesquisa social, na qual serão considerados os antecedentes criminais e sociais do candidato para a necessária avaliação de sua conduta moral e social. O resultado final das etapas eliminatórias, assim como a classificação dos candidatos habilitados para a sexta etapa, será divulgado no dia 15 de junho de 2027.

A partir do dia 22 de junho de 2027, será publicada a convocação para a matrícula e a participação dos convocados no Curso de Formação, também com caráter eliminatório e classificatório. A classificação final dos candidatos será publicada após a sexta etapa, em ordem decrescente da nota final obtida no curso de formação, com data ainda a definir. Depois disso, eles serão nomeados e poderão tomar posse dos cargos. O concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

Para mais informações incluindo editais, anexos, documentação necessária, conteúdo programático da prova objetiva e mais detalhes do processo do concurso, basta acessar o Diário Oficial do município pelo link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2026_09_23.pdf.

Plano de cargos e salários – O guarda ingressa na corporação como guarda de 2ª classe, sendo exigida a escolaridade mínima de ensino médio. Os agentes contam com programa de promoção de carreira, que leva em conta a escolaridade (ensino médio, graduação, pós-graduação e mestrado) e o tempo de serviço (promoção a cada seis anos, condicionada à obtenção de diploma equivalente à função e existência de vaga).

Todos os guardas também contam com progressão salarial, ligada ao tempo de serviço, com aumento real a cada três anos, independente de escolaridade, por progressão de referência na classe (seis). Atualmente, a remuneração dos agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo varia de acordo com o cargo:

– Guarda de 2ª Classe (ensino médio) – salário inicial de R$ 3.172,96 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00

– Guarda de 1ª Classe (graduação) – salário inicial de R$ 4.535,54 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00

– Subinspetor (Pós-graduação) – salário inicial de R$ 6.599,01 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00

– Inspetor (Mestrado) – salário inicial de R$ 9.769,75 + 30% periculosidade + auxílio transporte + gratificação por porte de arma (quando couber) de R$ 1.000,00