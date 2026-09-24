Polícia Civil resgata mulher mantida em cárcere e prende ex-companheiro

Policiais civis da 29ª DP (Madureira) resgataram, nesta quarta-feira (23), uma mulher que era mantida em cárcere privado e explorada sexualmente pelo ex-companheiro. O homem foi preso em flagrante no bairro de Campinho, Zona Norte do Rio.

As diligências tiveram início após a mãe da vítima procurar a delegacia e informar que havia recebido uma mensagem da filha por um número desconhecido. No contato, a mulher disse que estava sendo mantida em cárcere privado e pediu ajuda.

Diante das informações, os agentes seguiram imediatamente para o endereço informado, onde localizaram e resgataram a vítima. O ex-companheiro foi encontrado no local e preso sem oferecer resistência. Na delegacia, a mulher relatou que passou a ser impedida de deixar o imóvel após terminar o relacionamento e que também era explorada sexualmente pelo homem.

Leia também:

Copa Supervôlei Feminino 2026 começa nesta quinta-feira (24)

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira





O preso possui registros anteriores relacionados à violência doméstica, inclusive por ameaça e lesão corporal. Ele foi autuado em flagrante por violência psicológica, cárcere privado e favorecimento da prostituição, no contexto da Lei Maria da Penha.