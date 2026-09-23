Governo do Estado autoriza novo concurso público para o Inea com 150 vagas

O Governo do Estado autorizou a realização de novo concurso para o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA RJ). Ao todo, serão ofertadas 150 vagas para diversas áreas do quadro de pessoal. A medida, que foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (23), visa fortalecer o corpo técnico da autarquia ligada à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

O aval foi concedido com base nas manifestações técnicas favoráveis da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que atestaram a viabilidade orçamentária do certame. Há 13 anos não havia novos concursos para o órgão — o último certame havia sido realizado em 2013, com a oferta de 86 vagas de níveis médio e superior.

Para fundamentar as decisões do próximo processo seletivo, a atual direção do Inea mapeou de forma minuciosa as superintendências e setores que necessitam de reposição imediata de servidores. Com a autorização oficializada, os trâmites internos avançam para a definição da banca organizadora, e a expectativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro é que o edital completo seja publicado nos próximos meses.

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Sobre o Inea

Instituído pela Lei Estadual n° 5.101, de 4 de outubro de 2007, o Instituto Estadual do Ambiente opera sob regime autárquico especial, contando com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Sua consolidação estrutural foi validada pelo Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009.

O papel institucional do Inea consiste em executar as políticas públicas estaduais voltadas ao meio ambiente, recursos hídricos e áreas florestais estabelecidas pelos poderes Executivo e Legislativo fluminenses. A criação do instituto centralizou e otimizou os esforços de conservação ecológica do Rio de Janeiro ao unificar as antigas estruturas da Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA), da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF).