Sebrae Rio abre inscrições para programa com bolsas de até R$ 6,5 mil

As bolsas variam de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil, com duração de até 30 meses - Foto: Divulgação/Sebrae Rio

As bolsas variam de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil, com duração de até 30 meses - Foto: Divulgação/Sebrae Rio

Para estimular a inovação e promover melhorias em pequenos negócios, o Sebrae Rio está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) e Orientadores, com atuação em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são 370 vagas, imediatas e cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fapetec (RJ | Processo Seletivo SEBRAE/RJ - ALI 02/2026 | FAPETEC) e seguem abertas até 30 de setembro. De acordo com os critérios do edital, os candidatos podem se inscrever nas modalidades Ecossistema de Inovação, Educação Empreendedora, Produtividade, Indicação Geográfica e Rural. As bolsas variam de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil, com duração de até 30 meses.

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“O trabalho do agente é identificar desafios e oportunidades, além de apoiar a implementação de melhorias e práticas de inovação”, explica Roberto Rizzo, gerente de Inovação e Soluções Financeiras do Sebrae Rio.

Programa ALI

O ALI é um projeto de extensão tecnológica que leva soluções práticas e inovação aos pequenos negócios. A iniciativa contribui para o aumento da produtividade e da competitividade por meio da atuação dos agentes dentro das empresas, instituições de ensino, territórios e produtores rurais.