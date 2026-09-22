Cantor Rick, da dupla com Renner, morre aos 59 anos após acidente de helicóptero

O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava sofrer um acidente em Santa Catarina. A aeronave havia desaparecido na tarde desta segunda-feira (21), na região de São Joaquim, e os destroços foram localizados com cinco vítimas fatais. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Rick viajava com o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, além do piloto e do copiloto que ainda não tiveram as identidades divulgadas. O helicóptero, de matrícula PP-MGR, havia decolado de Porto Belo (SC) com destino à região de São Joaquim. O último contato com a aeronave ocorreu por volta das 16h.

Durante as buscas, o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (Salvaero Curitiba), da Força Aérea Brasileira (FAB), mobilizou duas aeronaves, uma Black Hawk (H-60) e uma SC-105 Amazonas. Os trabalhos foram concentrados na região de Vacas Gordas, após um aviso sobre uma possível queda de aeronave.

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Cerca de 20 bombeiros militares também participaram da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4 para acessar o terreno de difícil circulação.

As equipes chegaram a concentrar as buscas em dois pontos, separados por cerca de 30 quilômetros, considerando o local onde havia sido avistada uma possível queda e o ponto do último sinal de celular registrado por um dos tripulantes.

Com a localização dos destroços, os trabalhos agora devem avançar para a retirada das vítimas e a realização das perícias que vão ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.